Gaziantepliler, 16 Mayıs’ta Aile Yılı Festivali ile yeni bir etkinlikte buluşuyor. Başkan Fatma Şahin’in aile üyelerini ilgilendiren müjdeleri ardı arkasına açıklayacağı festivalde, aile müessesinin daha sağlam temellere oturtulması hedeflenirken, bu sosyal amaç eğlenceli anlarla buluşturulacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, 16-17-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Gaziantep Festivaller Parkı’nda Aile Yılı Festivali düzenlenecek. Bu kapsamda aile kurumunun güçlendirilmesi, aile bireyleri arasındaki iletişimin artırılması ve toplumsal farkındalığın yaygınlaştırılması, aynı zamanda aile kurumunu destekleyici sosyal politikaların tanıtımı hedefleniyor.

Festivalin ilk gününde umre çekilişi yapılacak

Festival, sadece eğlenceli vakit geçirmekle kalmayacak aynı zamanda festival takvimi içerisinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in aile üyelerine bir dizi müjdeleri de olacak. Bu doğrultuda 16 Mayıs’ta Festivaller Parkı’nda saat 14.40’da Başkan Fatma Şahin, evliliğinde 41 yılı dolduran çiftlerin Umre çekilişini yapacak.

Kentte hizmet veren kamu kurumlarının stantlarının bulunacağı festivalde, ailelere yönelik hizmet modellerinin detaylı tanıtımının yapılması hedeflenirken, festival süresince katılımcılara, çeşitli etkinlik ve programlarla renkli bir etkinlik takvimi hazırlandı. Festivalde ailelere yönelik söyleşiler ve seminerler, tüm yaş gruplarına hitap eden yarışmalar ve sahne etkinlikleri, çocuklar, gençler ve ebeveynler için atölye çalışmaları, eğlenceli sosyal aktiviteler ve sahne performansları sunulacak.

Öte yandan çocuklara yönelik eğitici atölyeler, bilim ve sanat atölyeleri, masal anlatımları, geleneksel oyunlar, ailelere yönelik söyleşiler ve yarışmalar, psikolojik farkındalık çalışmaları ve yaşlılara yönelik sosyal sorumluluk projeleri Gaziantepli ailelerle festivalde buluşacak.

Uzun yıllardır evliliğini sürdüren çiftlerle aile kavramına ilişkin sohbetler, gençlerle sınav kaygısına yönelik çalışmalar, rol model etkinlikleri gibi birçok etkinliğin yer alacağı festivalde, ayıca Mobil Mamografi, Mobil Diş Tarama, Mobil Kanser Tarama ve İşitme Testi araçları da isteyen vatandaşlara hizmet verecek.

Nurullah Genç, Hayati Yazıcı, Mervegül Cemal, Mustafa Merter gibi alanında uzman yazarların katılımıyla panel ve söyleşilerin hazırlandığı etkinliklerde de aile bireylerinin hem keyifli hem de nitelikli vakit geçirmesi amaçlanıyor.