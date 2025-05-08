Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mayıs ayı ek meclis toplantısının ardından Kocasinan Belediyesi Meclis Üyelerini, Kayseri’nin en büyük sosyal tesisi olma özelliğine sahip Kocasinan Akademi’de ağırladı.

Tesisi gezdiren Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla yatırım yapan nadir belediyelerden biri olduğunu vurgulayarak, "Kendi öz kaynaklarıyla Türkiye’de sayılı, vizyonuyla öncü bir belediyeyiz" dedi. Meclis üyeleri ise hizmetlerin takdire şayan olduğunu belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Meclis üyelerine Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan Kocasinan Akademi Tesisini tanıtan Başkan Çolakbayrakdar, ilçeye bugüne kadar toplam 43 sosyal tesis kazandırdıklarını söyledi. Tesiste kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerden eğitim programlarına kadar çok geniş bir yelpazede hizmet verildiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Akademi ile 7’den 70’e herkesin kendine yer bulabildiği bir yapı oluşturduk. Burada spor etkinlikleri düzenleniyor, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle bireyler kendini geliştiriyor, yeni beceriler kazanılıyor. Aynı zamanda bu tesislerden yetişen sporcularımız, şehrimize madalyalar kazandırıyor. Sosyal tesislerimiz hemşehrilerimizin bir araya gelerek dostluklarını pekiştirdiği, kaliteli zaman geçirdikleri mekanlara dönüştü. Önceliğimiz aile, çocuklar ve kadınlar. Mahallelerimizi cazibe merkezine dönüştüren tesislerimizin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi ve memnuniyeti, bizleri yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor. Şu ana kadar 43 sosyal tesisi hizmete sunduk, ikisi daha projelendirildi ve yakında çalışmalarına başlanacak. Tesislere olan yüksek talep, doğru yatırımlar yaptığımızın göstergesidir. Kocasinan Akademi artık bir ‘aile akademisi’ haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, açıklamasında Kocasinan Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla yatırım yapan nadir belediyelerden biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kendi öz kaynaklarımızla yatırım yapıyoruz. Kamuda en büyük asfalt plentlerinden birine sahibiz. Kayseri’de tek, Türkiye’de sayılı olan taş ocağımız, freze aracımız ve altyapı ekipmanlarımızla güçlü bir teknik kapasiteye sahibiz. Ayrıca dünya standartlarında belirlenen kişi başına düşen yeşil alan miktarını iki katına çıkardık. Yani biz sadece rutin belediyecilik hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmekle kalmıyoruz; aynı zamanda sıra dışı, yenilikçi ve fark oluşturan projelerle de örnek bir belediyecilik anlayışı sergiliyoruz."

Yeniden Refah Partisi Grubu adına konuşan Meclis Üyesi Hacı Mustafa Gürcü de Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, "Tesisi baştan sona gezdik, yapılan hizmetin eğitimi en üst seviyeye taşıdığını gördük. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hitap eden bu projeyi sonuna kadar destekliyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti de ortada. Başkanımızdan ricamız bu hizmetlerin Kocasinan’ın tamamına yayılmasıdır. Rabbim emeğin karşılığını versin, başarılarının devamını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Meclis Üyeleri de Kocasinan Akademi çatısı altında verilen eğitim hizmetlerini takdir ettiklerini ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.