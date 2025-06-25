Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi kapsamında enerji tasarrufu ve sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KABEV Projesi’nin bölgedeki en önemli uygulama alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Yaz mevsiminin sonuna doğru hayata geçirilmesi planlanan proje ile birlikte

hastane ana binası ve kadın doğum ek binasına toplam 1400 kWe gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacak, ısıtma ve soğutma sistemleri yenilenecek, enerji izleme sistemleri devreye alınarak tüketim anlık olarak takip edilecek.

Proje sayesinde hem çevresel sürdürülebilirlik sağlanacak hem de hastanenin enerji maliyetlerinde önemli oranda tasarruf elde edilecek. Kapsamlı dönüşüm ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bölgenin örnek çevreci kamu sağlık tesisi olma yolunda önemli bir adım atmış olacak.

Enerji verimliliğini artırmak ve kamu kaynaklarını etkin kullanmak amacıyla geliştirilen proje, hem çevresel hem de ekonomik anlamda önemli kazanımlar sağlayacak. Yer teslimi için sözleşmenin Haziran ayı sonunda imzalanması bekleniyor.

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı’na, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Teknik Hizmetler Müdürlüğü’ne ve projeye katkı sunan tüm mühendis ve teknik personele teşekkür ederiz. Bu iş birliği sayesinde hastanemiz, sadece sağlık hizmetlerinde değil, enerji yönetiminde de örnek gösterilecek bir kurum olma yolunda ilerliyor.