Ankaragücü Başkanı Gazi Ercüment Tekin, Olağanüstü Kongre öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) Ankaragücü’ne sahip çıkmakla mükellef olduğunu belirtti.

MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği toplantının ardından Olağanüstü Genel Kurul kararı aldığını duyurmuştu. Mevcut yönetim, bu kararla birlikte kulübün önünü açmayı hedeflediklerini belirterek istifa etti. Ankaragücü Başkanı Gazi Ercüment Tekin, yarın yapılacak Olağanüstü Kongre öncesinde düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiği günden bu yana yaptıklarını ve yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Ankaragücü’nün yeterli desteği alamadığını vurgulayan Tekin, kulübün Ankara’nın simgelerinden biri olduğunu ancak hem maddi hem de manevi anlamda yalnız bırakıldığını ifade etti. Bununla birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da sitem eden Tekin, Yavaş’ın kulübe yeterli destekte bulunmadığını ve başkan olduğu günden bu yana kulübü hiç ziyaret etmediğini söyledi.

Tekin, yarın yapılacak Olağanüstü Kongre’de başkanlığa aday olmayacağını ancak Ankaragücü’nü her zaman maddi ve manevi olarak desteklemeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

"Ankaragücü bu şehrin üvey evladı değil"

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankaragücü’nü yalnız bıraktığını ifade eden Tekin, belediyeden gereken desteği beklediklerini söyledi.

Tekin, "ABB, Ankaragücü’ne sahip çıkmakla mükelleftir. Bunun başka bir alternatifi yoktur. Bundan sonraki süreçte de olması gerektiğine inanıyorum. Sayıştay olayı örnek verilebilir ama Sayıştay sadece Ankara’da mı işliyor? Bursa nasıl yapıyor, Konya nasıl yapıyor, diğer belediyeler nasıl yapıyor? Bana göre o anlamda bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Günümüz koşullarına baktığımızda çok kapı dövdük, çok geldik gittik ama olmadı. Ankaragücü’nde de bir kongre oldu. ‘Bize hayırlı olsun’ denildi mi? Maalesef denilmedi. İki kez ABB’yi ziyarete gittik, bir paylaşım olur diye bekledik ama olmadı. Ankaragücü Kulübü Başkanı, Ankara Belediyesi’ni ziyaret ediyorsa ve bu paylaşılmıyorsa, orada bir eksiklik vardır. Fenerbahçe Başkanı seçildiğinde anında ‘hayırlı olsun’ mesajı paylaşılırken, Ankaragücü için neden paylaşılmıyor? Ankaragücü bu şehrin üvey evladı değil. Ankaragücü, toplumsal hafızası ve güçlü taraftarı olan bir kulüptür" dedi.

"Ankaragücü, Başkent oluşunun dezavantajını yaşıyor"

Ankaragücü’nün en büyük sorununun maddi imkansızlıklar olduğunu vurgulayan Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bundan sonraki süreçte gerekli desteğin geleceğinin hem beklentisi içindeyim hem de takipçisiyim. Bir taraftar olarak bunun olması gerekiyor. Ankaragücü maalesef Başkent oluşunun dezavantajını yaşıyor. Şehir bilincinden uzak bir anlayışla, seçimler yaklaştığında herkes Ankaragücü atkısı takıyor, fotoğraf çektiriyor, sonra da iş bitiyor. Belediyelerle ilgili kısma devam edecek olursak, Mansur Bey Gülermak firmasına referans oldu. Oradan bize ilk söylenen rakam 30 milyondu, daha sonra 15 milyona düştü. Mecburen kabul ettik, yoksa o 15 milyonu da alamayacaktık. Bu tutar üzerinden sözleşme yapıldı ve 5+5+5 olmak üzere toplamda 15 milyon liralık sponsorluk Ankaragücü’ne Gülermak firmasından sağlandı."MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği toplantının ardından Olağanüstü Genel Kurul kararı aldığını duyurmuştu. Mevcut yönetim, alınan bu karar ile birlikte kulübün önünü açmayı hedeflediklerini belirterek istifa etti. Ankaragücü Başkanı Gazi Ercüment Tekin, yarın düzenlenmesi planlanan Olağanüstü Kongre öncesi bir basın toplantısı düzenledi. Seçildiği dönemden bu zamana kadar yaptıklarını ve şikayetlerini dile getiren Tekin, Ankaragücü’nün yeterli desteği alamadığını, Ankaragücü’nün Ankara’nın bir simgesi olduğunu, maddi ve manevi konularda yalnız bırakıldığını vurguladı. Bunun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a da ayrıca sitem eden Başkan Tekin, Mansur Yavaş’ın kulübe yeteri kadar destekte bulunmadığını, Ankaragücü’nün başkanı olduğu günden bu zamana kadar bir kere kulübü ziyarete gelmediğini belirtti. Tekin, yarın düzenlenecek Olağanüstü Kongre’de başkanlığa aday olmayacağını, fakat Ankaragücü’nü maddi manevi desteklemeye devam edeceğini de cümlelerine ekledi.