Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, İzmir yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, refüje çarpıp takla attı. Kazada otomobil ters dönerken bir tekeri yerinden koparak yola savruldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücü sol şeritte ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil refüje takıldı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters dönerek durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler hemen yardıma koştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.