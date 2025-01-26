Kartalkaya’da yaşanan otel yangınıyla ilgili olarak işletme sahibi Halit Ergül’ün bir diğer oteli Gazelle Resort ve Spa Otel’inde de aynı ihmallerin bulunduğu tespit edilmişti. Yangının ardından yapılan soruşturma kapsamında, otelde gözaltına alınan 13 kişiden 6’sı tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2’sinin sorgusu ise bugün yapılacak.

Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı yangına ilişkin gözaltına alınan 14 kişiden, aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras’ın bulunduğu 9 kişi tutuklanmış, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı ihmallerin Gazelle Resort ve Spa Otel’de de bulunduğunu belirleyerek, Halit Ergül’ün sahibi olduğu oteldeki 13 kişiyi gözaltına almıştı.

Gözaltına alınanlar arasında Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir, Gazelle Teknik Personeli Bahadır Bahar, Gazelle Muhasebe Müdürü Cemal Özer, Kartal Otel Elektrikçisi Murat Duman, Mudurnu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat ve Mudurnu Enerji Müdürü İsmail Karagöz’ün yanı sıra, Gazelle Elektrikçileri Bahadır Özkuru, Tahsin Pekcan ve Kadir Çelik; Kartal Otel Elektrikçileri Gürkan Oskan ve Bayram Ütkü; Gazelle Muhasebe Personeli Mehmet Salun ve İç Mimar Ali B. de yer alıyor.

Gece saatlerinde adliyeye getirilen 13 kişi, jandarma ekipleri tarafından adliyenin arka kısmındaki otoparktan savcılığa götürüldü. Savcılıktaki işlemler gece geç saatlere kadar sürdü. 11 kişinin savcılık işlemleri tamamlanırken, 6 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Grand Kartal Otel ve Gazelle Resort ve Spa Otel soruşturması kapsamında toplam 15 kişi tutuklanmış oldu. Gazelle Otel Müdürü Ahmet Demir ve İç Mimar Ali B.’nin sorgusunun pazar günü yapılacağı bildirildi.

Ayrıca, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Personeli İrfan Acar’da gece geç saatlerde adliyeye sevk edildi. Belediye çalışanlarının savcılıkta ifadesi bugün alınacak.