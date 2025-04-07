Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Türkiye genelinde tüm gayrimenkul türlerinde bu yılın ilk çeyreğinde satışlar rekor kırarak 694 bin 628’e ulaştı. Aynı dönemde konut kredileri hacmi ise 545 milyar seviyesine yaklaştı" dedi.

Türkiye genelinde tüm gayrimenkul türlerinde bu yılın ilk çeyreğinde satışlar 694 bin 628’e ulaştı. Aynı dönemde konut kredileri hacmi ise 545 milyar seviyesine yaklaştı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı "2024 yılında ilk çeyrekte tüm gayrimenkul satışlarında 641 bin, 2023 yılında ise aynı dönemde en fazla 683 bin seviyelerine ulaşılmıştı. 2025 yılında ise tüm gayrimenkul türlerinde satışlar 694 bin seviyesine ulaşarak tüm zamanların ilk çeyrek rekorunu kırdı. Satışlara aylık bazda baktığımızda Ocak ayında 238 bin 938, Şubat ayında 232 bin 756, Mart ayında da 222 bin 934 oldu. Ramazan etkisine rağmen satışların Mart ayında bu seviyeyi yakalaması satışlardaki ivmeyi artırdı. Konut kredi hacmi de 3 Ocak’ta 513 milyar 527 milyon seviyelerinde iken, yaklaşık 30 milyarlık bir artışla, 21 Mart itibarı ile 543 milyar 757 milyon seviyelerine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Aynı dönemde taşıt kredi hacmi 8 milyar 332 milyon seviyesinde azalırken, satışlar da ilk 3 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 6,5 seviyesinde azaldı" dedi.

"EİDS satılık işyerlerinde başlıyor"

1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kiralık taşınmazlar için uygulamaya başlayan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin (EİDS) satılık işyeri ilanları için de bugün itibarı ile uygulamaya alınacağını ifade eden Özelmacıklı "Satılık iş yeri ilanları için bugün itibarı ile EİDS zorunluluğu başladı. Satılık konut ve arsa ilanlarında ise ikinci bir talimata kadar EİDS sorgulama sonucu olumsuz olsa bile doğrulama olmaksızın ilan verilebilecek. Emlak işletmeleri olarak belirlenen taşınmazların ilanlarını internet portallarında ilan olarak yayımlamak için EİDS iznine ihtiyaç duyuyoruz. Bu izin gerçek ve tüzel kişiler olarak iki ayrı şekilde veriliyor. Gerçek kişiler e-Devlet sistemindeki Ticaret Bakanlığı EİDS menüsünden, maliki oldukları taşınmazların satış ve kiralanmasına ilişkin elektronik ortamda ilan verilmesi konusunda bir emlak işletmesine izin verebiliyorlar. Tüzel kişilere ait taşınmazlar için de yine EİDS Tüzel kişi menüsü üzerinden bu yetki emlak işletmelerine verilebiliyor. Şirketlerde de şirketi temsilen yetkili kişiler tarafından bu yetkilendirme yapılabiliyor" dedi.

"TOKİ gayrimenkul arzına destek veriyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 44 ilde 552 arsanın açık artırmayla satılacak olmasını da değerlendiren Özelmacıklı, "Yeni arsa arzı gayrimenkul üretimi açısından önemli. TOKİ tarafından arz edilecek olan arsalar konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğinde. Arsalar yüzde 25 peşinat 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile satılacak. Ayrıca peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak. Açık artırmalar 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak" dedi.