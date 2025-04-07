Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü sektörle güçlü iş birlikleri kurarak literatüre değer katmaya devam ediyor. İş kazaları, işçinin sağlığı ve yaşamı ile işletmenin üretim sürecini doğrudan etkilediği gibi, sonuçları bakımından toplumu da yakından ilgilendiriyor. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Ertekin’in yürütücüsü olduğu TÜBİTAK tarafından da desteklenen proje kapsamında; ısı, alev ve mekanik risklere karşı koruyucu eldiven geliştirildi.

Proje ekibini makamında ağırlayan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi olarak, bilim ve teknoloji alanındaki yenilikçi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Proje yürütücümüz Doç. Dr. Mustafa Ertekin’in öncülüğünde yapılan bu çalışmada, iş kazalarının önüne geçmek, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ‘Isıya, Aleve ve Mekanik Risklere Karşı Dayanıklı Yüksek Performanslı Koruyucu Eldivenlerin Geliştirilmesi’ projesi hazırlandı. Bu projemiz TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı. Proje kapsamında ısı, alev ve mekanik risklere karşı koruyucu eldiven geliştirildi. Değerli hocamızı ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

"iş güvenliği açısından önemli bir avantaj sağlar"

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Mustafa Ertekin, "Proje kapsamında, farklı malzemelerin bir arada kullanılmasıyla dayanıklılık ve fonksiyonellik özelliklerini sağlayan ‘Aleve ve Kesmeye Karşı Dayanıklı Eldivenler’ tasarlandı. Eldivenin dokusu, kullanıcıda normal bir tekstil malzemesi hissi uyandırıyor. Bu özellik, kesilmeye karşı yüksek dayanım sağlayan aramid lifleri sayesinde elde edilmiştir. Aramid elyafları, kesilmeye karşı dirençli olmaları ve güç tutuşur (alev geciktirici) özellikleriyle bilinir. Özellikle para-aramid lifleri, yüksek kesme dayanımı gerektiren uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Geliştirilen eldiven, günlük kullanımda akrilik veya yün eldivenler kadar esnek olup, çalışma sırasında hareket kabiliyetini kısıtlamaz. Aynı zamanda, ani kesilmelere karşı koruma sağlayarak iş güvenliği açısından önemli bir avantaj sunar. Eldivenin uzun ömürlü olabilmesi için kullanılmadığı zaman doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmaması önerilir. Bu çalışmada, yüzde 100 para-aramid ve meta-aramid ipliklerin yanı sıra özlü iplik yapısına sahip ipliklerle de eldivenler üretilmiştir. Örneğin, cam elyaf, doğrudan tene temas ettiğinde cilt irritasyonuna neden olabilir. Ancak, bu çalışmada filament olarak özden beslenen özlü iplik kullanılarak cilt tahrişi riski ortadan kaldırılmış ve aynı zamanda örme işlemi sırasında cam elyafının kırılma riski azaltılmıştır. Bunun yanı sıra, kesme dayanımı yüksek olan Dyneema, Technora ve Cordura PA gibi yüksek mukavemetli filamentler de bu çalışmada kullanılmıştır. Normalde petrol bazlı ve yanıcı özellik gösteren bu filamentler, manto kısmında kullanılan aramid lifleri ile belirli oranlarda kombine edilerek EN 388 ve EN 15025 standartlarına uygun, aleve ve mekanik risklere karşı dayanıklı eldivenler üretilmiştir" dedi.

Doç. Dr. Ertekin, "İş kazaları, yalnızca çalışanları değil, işverenleri, ülke ekonomisini ve toplumu da ciddi sosyal ve ekonomik maliyetlerle karşı karşıya bırakmaktadır. Kesilmeye bağlı iş kazaları, toplam iş kazaları içinde önemli bir paya sahiptir. İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla alınan önlemler kapsamında, kişisel koruyucu donanımların (KKD) kullanımına özel önem verilmesi gerekmektedir." diye konuştu.