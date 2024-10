Niğde Belediyesi’nin, kentin yöresel ürünleri ve gastronomi unsurlarının yanı sıra tarihi ve doğal güzelliklerinin, Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılması amacıyla bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceği Gastronomi Festivali için geri sayım başladı.

11 -19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 4. Gastronomi Festivali’nde, Niğde yöresine has ürünlerin yer alacağı stantlar açılacak. Paneller, söyleşiler, gastronomi avı, workshop’lar, atölyeler, sergiler, tadımlar, yemek yarışmaları ve şovlar ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. Ünlü sanatçılar da festival boyunca Niğdeli hayranlarına unutulmaz anlar yaşatacak. Niğde Belediyesi’nin Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ve Niğde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği (NİGAMUD) iş birliğiyle gerçekleştireceği Gastronomi Festivali’nin startı 11 Ekim Cuma günü verilecek. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, düzenleyecekleri festivalle ilgili yaptığı açıklamada, bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştirecekleri Gastronomi Festivali’nin kapsamının, önceki yıllardakilerden daha geniş ve renkli olacağını belirtti. 19 Ekim tarihine kadar devam edecek olan festival boyunca ziyaretçilerin Niğde ve çevresine has yeme ve içme kültürünü tanıma fırsatı bulacağına vurgu yapan Başkan Özdemir, ünlü şeflerin katılımı ile düzenlenecek olan etkinliklerde yeni tarifler ve yemek pişirme tekniklerinin katılımcılara sunulacağını da kaydetti.

Festival çerçevesinde gerçekleştirilecek olan ’Vefa Mutfağı’ ile 6 Şubat depreminden etkilenen 11 ilin özel stantlarla temsil edileceğine işaret eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri 4. Niğde Gastronomi Festivali’nde yöresel lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturarak gastronomi kültürlerini tanıtacak” dedi.

"Niğde’yi her yönüyle tanıtmaya devam edeceğiz"

Festival boyunca her akşam birbirinden ünlü sanatçıların konser vereceği festivale, tüm Türkiye’den ve dünyanın her yerinden gastronomi tuttuklarını davet etiklerini vurgulayan Başkan Özdemir, "Niğde’miz hem doğal güzellikleri hem tarihi ve turistik değerleri ile adeta bir açık hava müzesi konumunda olmasının yanı sıra, yöresel ürünleri ve gastronomi unsurlarıyla da hatırı sayılır ve potansiyele sahip olan ve İç Anadolu Bölgesi’nde son yıllarda her anlamda gelişen ve büyüyen bir ilimizdir. Festival kapsamında bu güzel şehrimizin yeme içme kültürünü önce Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz” diye konuştu.

Niğde’de bu yıl festivale sadece yemekler değil, müzik de damgasını vuracak! 11-19 Ekim tarihleri arasında her akşam, Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Tuğçe Kandemir, Aysel Yakupoğlu, Umut Kaplan, Sancak, Ayna, Lara, Arzu Akdaş, Ceza ve Hakan Altun sahne alacak. Niğdeliler ve festival ziyaretçileri, bu unutulmaz halk konserlerinin tadını çıkaracak. Konserlerin; belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadan gerçekleşeceği bildirildi.