Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hububat desteği kapsamında çiftçilere yapılacak ödemelerin hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde toplam 2 milyar 789 milyon 974 bin 500 TL ödeme gerçekleştirilecek. Destek ödemesi; Amasya, Aydın, Bilecik, Kütahya, Mardin, Antalya, Aksaray, Denizli, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Karaman, Malatya, Muş, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa illerinde buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üretimi yapan çiftçilere yönelik olacak.

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, çiftçileri destek ödemelerini zamanında kontrol etmeleri konusunda uyararak, herhangi bir aksaklık durumunda il ve ilçe müdürlükleriyle iletişime geçmeleri gerektiğini belirtti.