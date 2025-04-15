Sincan Belediyesi Gastro Sincan’da eğitim alan eski kursiyerlerinin hünerlerini sergilemesi için bir buluşma gerçekleştirdi.

Sincan Belediyesi Gastro Sincan’da eğitim alıp gastronomi alanında bilgi ve becerilerini geliştiren eski kursiyerler lezzet dolu bir buluşma gerçekleştirdi. Çeşit çeşit pastalar, kurabiyeler yapıldı; çiğ köfteler yoğruldu. Sincan Belediyesi Gastro Sincan’da eğitimler devam ederken, kimi zaman da etkinlikler gerçekleştiriliyor. Gastro Sincan’da eğitim görüp MEB onaylı sertifika alarak profesyonelliğe adım atan kursiyerler, bir araya gelerek keyifli bir buluşma gerçekleştirdi. Birbirinden lezzetli pastalar yapıldı, özenle süslendi. Çeşit çeşit kurabiyeler hazırlandı. Şanlıurfa yöresine ait lezzetiyle damakları çatlatan yumurtalı çiğköfte yoğruldu. Türk ve Dünya mutfağının inceliklerini öğrenen kursiyerler, ekip çalışması ve mutfak sanatları konusundaki yeteneklerini gözler önüne serdi.

Aldıkları eğitimden son derece memnun olduklarını dile getiren kursiyerler, Gastro Sincan’a geldikten sonra yemek konusunda büyük ilerleme kaydettiklerini belirterek destekleri için Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti.