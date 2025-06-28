Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) öğrencileri tarafından hazırlanan 2025 Aile Yılı Özel Sergisi, vatandaşların büyük ilgisini görüyor.

Usta öğrencilerin ve kursiyerlerin, 36 GASMEK merkezinde aldığı eğitimlerle hazırladığı ve Festivaller Parkı’nda yer alan sergi, Gazi şehirlilerin uğrak yeri oldu. 60 farklı branşın yer aldığı 2025 Aile Yılı Özel Sergisi’nde düzenlenen etkinlikler ve aktivitelerle vatandaşlar, aileleriyle birlikte keyifli zaman geçiriyor.

"Çok güzel şeyler çıkarmışlar ortaya"

Sergiye çocuklarıyla gelen Ufuk Bölen, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bu gibi etkinliklerle katkı sağladığını belirterek, "Sergiyi güzel buldum. Burada herkes yaptığı şeyleri sergiliyor. Çok güzel şeyler çıkarmışlar ortaya. GASMEK gerçekten iyi ki var. Akıl ve zeka oyunları bölümünü daha çok beğendim. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Güzel bir şey çıkmış meydana" dedi.

"Çocuklarımızla eğlenebildiğimiz, güzel vakit geçirebileceğimiz bir alan"

Sergiyi gezen Muazzez Karakan ise Aile Yılı ruhuna uygun bir sergi olduğunu belirterek, "Çocuklarımızla eğlenebildiğimiz, güzel vakit geçirebileceğimiz bir alan. Zaten Festival Park’ın bütün etkinliklerine katılmaya çalışıyoruz. Kendi çocuğum için de bu boş vakitlerini değerlendirebilecekleri, aileyle vakit geçirebilecekleri böyle güzel etkinliklerin olması çok güzel. Ben en çok resimleri çok beğendim. Cam boncukları çok beğendim. Akıl ve zeka oyunları zaten her zaman çok sevdiğimiz, katıldığımız etkinlikler. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne, Fatma Şahin’e hepsine çok teşekkür ederim. Bize bir şeyler katıyorlar sürekli. Vaktimizi değerlendiriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Bence vatandaşların kesinlikle ziyaret etmeleri gereken bir sergi"

Kübra Demir ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çok güzel, muhteşem, ben çok beğendim. Hepsi ayrı ayrı el işçiliği, emek. Ellerine, emeklerine sağlık hepsinin de. Kuaförlük bölümü beni çok cezbetti gerçekten. Makyaj, tırnak Hepsi ayrı ayrı güzel. Bence vatandaşların kesinlikle ziyaret etmeleri gereken bir sergi. GASMEK’e, Fatma Şahin’e, burada emek veren hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Ellerine, emeklerine sağlık" diye konuştu.