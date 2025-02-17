Garanti BBVA, Protel ile VUK 507 uyumlu yeni bir POS çözümü geliştirmek için işbirliği yaptı.

Garanti BBVA, konaklama ve yeme-içme sektörüne yönelik yenilikçi teknolojileriyle öne çıkan Protel ile VUK 507 uyumlu yeni bir POS çözümü geliştirmek için işbirliği yaptı. Garanti BBVA bu kapsamda, işletmelerin satış, ödeme alma, e-fatura ve e-belge düzenleme işlemlerini tek bir platformda toplayan yeni nesil VUK 507 uyumlu E-fatura POS cihazını kullanıma sundu.

Yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA üye işyerleri, Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) mükellefi veya e-fatura zorunluluğu bulunan işletmeler için geliştirilen, sektördeki en gelişmiş işletim sistemine sahip Android tabanlı yeni nesil E-fatura POS sayesinde, ayrı bir e-fatura ya da e-belge uygulaması satın almaya ihtiyaç duymuyor. Üye işyerleri, satış yaptığı kişiye ait bilgileri POS cihazı üzerinden alarak e-fatura sürecini hızla başlatıyor ve böylece zamandan da tasarruf sağlıyor.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay yeni nesil E-fatura POS cihazı hizmetiyle ilgili, "Garanti BBVA olarak, ödeme sistemleri çözümlerinde önceliğimiz her zaman müşterilerimize en gelişmiş teknolojileri sunmak. Alışveriş deneyiminin ve ödeme süreçlerinin hızla dijitalleştiği günümüzde, Garanti BBVA üyesi işyerlerine kolay, hızlı ve güvenilir çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Satış ve muhasebe süreçleri de bu anlamda, teknolojik yetkinliklerimizle üye işyerlerinin ihtiyaçlarına yönelik en pratik, güvenli ve hızlı çözümler geliştirdiğimiz önemli bir odak alanımız. Ülkemizde konaklama ve yeme-içme sektörüne yönelik teknolojik çözümleriyle öne çıkan Protel işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz yeni nesil E-Fatura POS cihazı, işletmelere satış ve ödeme işlemlerinin yanı sıra e-fatura ve e-belge hizmetlerini de tek bir platformda sunarak, hem zaman kazandırıyor hem de özellikle küçük işletmelerin e-fatura sistemine geçişini kolaylaştırıyor. Yenilikçi teknolojilerimizle işletmelerin işlerini kolaylaştırmaya ve Garanti BBVA müşterilerinin hayatına değer katmaya devam edeceğiz" dedi.

Protel Yönetim Kurulu Başkanı Metin Arghan şöyle konuştu: "Şirket olarak 35 yıldır ağırlama sektörüne özel olarak geliştirdiğimiz teknolojilerle sektörümüze liderlik ediyoruz. Bununla birlikte sektörün güncel gereksinimleri takip ederek kullanıcıların hayatını kolaylaştırma felsefesiyle bugüne kadar özel entegratörlük, eski ÖKC üreticiliği gibi kıymetli deneyimlerden gelen tecrübemizle geliştirdiğimiz teknolojilerden biri de ödeme altyapı sistemleri. Ödeme işinde 6 sene önce çıktığımız yolculukta çok değerli projeler tamamladık. Ürünlerimizi nakit, kredi kartı, yemek kartı gibi tüm ödeme yöntemlerini dikkate alarak ve güçlü entegrasyon olanaklarıyla destekleyerek tasarladık. Bugün bu altyapı ile işletmelerin ödeme süreçlerini güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamalarını sağlıyoruz.

Ülkemizde ödeme sistemleri alanında sahip olduğu yetkinliği ile öncü rol üstlenen Garanti BBVA ile geliştirdiğimiz yeni iş birliği, Protel’in iş ortaklarının hayatını kolaylaştırma ve verimliliğini arttırma hedefinin somut bir göstergesi oldu. Türkiye’nin en büyük finans kurumlarından Garanti BBVA ile bir araya gelerek geliştirdiğimiz E-Fatura POS cihazı, Bankanın mevcuttaki büyük üye işyeri ekosisteminde yer alan işletmelerin, ödeme ve finansal işlemlerini daha pratik bir şekilde yönetmelerine olanak tanırken aynı zamanda maliyetlerini düşürme imkânı da sunuyor."