Türkiye’nin dört bir yanından oyuncuları bir araya getiren ‘GameZone Game On’ turnuvasında kazananlar belli oldu.

MediaMarkt, Republic Of Gamers ve Intel’in iş birliğiyle, yıl boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilen GameZone Game On turnuvasında finalist olmaya hak kazanan 18 yarışmacı Büyük Final’de kıyasıya mücadele etti ve kazananlar belli oldu. Turnuvanın şampiyonu Sırrı Çetin (Quitescreams) olurken, Barış Aceroğlu (WingsToFly) ikinci, Can Aydın (Janıtın) ise üçüncü oldu.

Kazananlara ödüllerini MediaMarkt Türkiye Ticari Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (CCO) Mete Uslukılınç, Asus Kıdemli Pazarlama Yöneticisi Yavuz Savaş ve Intel Satış Direktörü Serkan Civlik takdim etti.

MediaMarkt Türkiye Ticari Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (CCO) Mete Uslukılınç, şu açıklamalarda bulundu: “Gaming bizim çok önem verdiğimiz, öncü olduğumuz ve yatırım yapmaya devam edeceğimiz bir alan. Biz bu kategoriyi Türkiye’de sahiplenen en büyük perakendeciyiz. Bugün burada katılım oldukça yüksekti ve kıran kırana mücadeleler geçti. Şirket olarak önümüzdeki sene de iş ortaklarımızla beraber oyun alanına odaklanmaya, güzel projelere imza atmaya devam edeceğiz.”

Yarışmanın birincisi 300 bin TL değerinde MediaMarkt hediye çekinin sahibi olurken, ikinci 100 bin TL değerinde hediye çeki, üçüncü ise 50 bin TL değerinde hediye çeki kazandı.