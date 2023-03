Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından 2010 yılından bu yana kanser hastaları ve yakınları için faaliyetlerini sürdüren Umut Evi hizmetlerine devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri ile Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Bu çalışmalar içerisinde özel bir yeri olan “Umut Evi” Konya dışından gelen kanser hastaları ve yakınları için otel konforunda sunduğu hizmetlerle takdir görüyor. 2 bin metrekare alana sahip 45 metrekarelik 32 odadan oluşan tesiste hastaların barınma ve sosyal ihtiyaçları karşılanırken tedavi için ulaşım imkanı da sunuluyor.

Eşinin kanser tedavisi için Konya dışından gelen Şerafettin Çetinkaya Umut Evi’nde verilen hizmete olan memnuniyetini belirterek, "Bizleri güzel karşılıyorlar ve buradaki ortamın evimizden kalan bir yanı yok, evimizi aratmıyor. Sunulan hizmetlerden memnuniyet duyuyoruz. Her taraf tertemiz. Personelden dört dörtlük hizmet alıyoruz. Servisimiz hastamızı götürüyor. Sıkıntımız yok. Açıkçası bu imkanı kendi memleketimizde bulamayız. Ben 10 yıl önce buraya kayınvalidemi getirmiştim. 10 yıl sonra tekrar eşimle aynı hastalıktan dolayı buradayız. Ama bu duyguları o zamanda yaşamıştık. Buranın ortamı farklı, anlatılmaz, yaşanır. Başkanımızdan Allah razı olsun, minnettarız” şeklinde konuştu.

"Hizmetler evimizin konforunu aratmıyor"

Bir süredir Umut Evi’nde misafir olduklarını ifade eden Hüseyin Ülük ve tedavi için gelen eşi, "Buradaki hizmetler saymakla, söylemekle bitmez. Bizim gibi hastaların ve refakatçilerinin böyle bir imkan sunulması en güzel mutluluk. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Başkanlığında Umut Evi’nde bizlere güzel bir hizmet veriliyor. Dün eşimle şehir hastanesine gittik ve ışın tedavisini aldık. Dönüşte servisten inince kendimi evime geliyormuş gibi hissettim. Bundan ötesi de can sağlığı. Aslında en güzel yanı apart otel sistemi gibi. Yani insan kendi evini aramıyor, yemeğini kendin yapıyorsun, temizliğini kendin yapıyorsun. Dış genel temizliğini görevli arkadaşlar yapıyor. Güvenlik var. Aracınız varsa aracınız çalındı mı korkusu yok. Aslında bu tür güzel hizmetlerin her ilçede yapılması gerekiyor. Onun dışında başkanımızdan tabii bu tür yatırımların sayısının çoğalmasını istiyoruz. Bir Umut Evi değil iki Umut Evi olsun. Çünkü Türkiye’nin yüzde 28.8’ inde bu tür hastalıklar gözükebiliyor. Onun için de böyle evlerin olması bizler için önem taşıyor. Kimse başına gelmez demesin. Ben hayatım boyunca sadece LÖSEV’e yardım ederdim. O da bir gün benim başıma geleceğini hiç ummazdım. Ama her insanın başına gelebiliyormuş. İyi ki de yardımlarımı oraya yapmışım” dedi.

“Misafirlerimizin konforunu en üst seviyede tutmak için çalışıyoruz”

Konya’ya tedavi için gelen hastalar ve hasta yakınlarının Umut Evi’nde kendilerini evlerinde hissettiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak kanser tedavisi gören kardeşlerimize bu sıkıntılı süreçlerinde bir de geçici ikamet aramamaları için bu hizmeti sunuyoruz. Merkezimizde uzak ilçelerden ve Konya dışından tedavi amacıyla gelen hasta ve hasta yakınlarını misafir ediyoruz. Amacımız kemoterapi, radyoterapi gibi ayakta tedavi gören vatandaşlarımıza tedavi devamlılığını sağlamak ve onlara moral desteği vermek. Burada görev yapan personel arkadaşlarımızla misafirlerimizin konforunu en üst seviyede tutmak için çalışıyoruz. Tek duamız hemşehrilerimiz aldıkları moral desteği ile sağlıklarına kavuşması" ifadelerini kullandı.