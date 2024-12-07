Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Sivasspor karşılaşması için Sivas’a gitti.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, yarın saat 16.00’da 4 Eylül Stadyumu’nda Sivasspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden özel uçakla Sivas’a gitti.

Galatasaray’ın kamp kadrosu da belli olurken, sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs ve Yusuf Demir yer almadı.

Galatasaray’ın, Sivasspor maçı kamp kadrosu şöyle:

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Efe Akman ve Metehan Baltacı"