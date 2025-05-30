Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 30 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 95 alarak sezonu kapattı.

Galatasaray, bu sezon ligde evinde yenilmedi Galatasaray, bu sezon ligde evinde yenilmedi

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Başakşehir ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 1-0’lık skorla kazandı ve sezonu 3 puanla bitirdi. 2024-2025 sezonunda ligde şampiyon olan Aslan, 30 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 95 toplayarak sezonu tamamladı.

Galatasaray, bu sezon tek yenilgisini deplasmandaki Beşiktaş derbisinde yaşadı. Sarı-kırmızılılar ayrıca Kasımpaşa ile 2, Fenerbahçe, Eyüpspor ve Hatayspor ile de berabere kaldı.

Aslan geçtiğimiz sezon ligde 102 puan alıp rekor kırarak şampiyon olmuştu.

Kaynak: İHA