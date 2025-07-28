Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD’li oyuncu John Meeks’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Skorer oyun tarzı, yüksek yüzdeli saha içi isabeti ve çok yönlü forvet oyunu ile dikkat çeken ABD’li oyuncu John Meeks, 2025-2026 sezonunda Galatasaray forması giyecek. Geçtiğimiz sezon Bnei Ofek Dist Hertzeliya formasıyla İsrail Winner Ligi, FIBA Europe Cup ve Porto Riko ekiplerinden Santeros de Aguada ile Latin Amerika sahnesinde gösterdiği güçlü performanslarla dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Meeks’e yeni sezonda parçalı forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz. Ailemize hoş geldin John Meeks" denildi.

26 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Bnei Hertzeliya ile ligde 29 karşılaşmada görev alırken, 16.1 sayı, 4.7 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. 2025 yazı itibarıyla döndüğü Santeros de Aguada ile 8 maçlık seride 20.1 sayı ortalamasıyla oynadı.