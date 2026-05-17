Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Fundacık Mahallesi'nde gerçekleştirilen Geleneksel Köy Hayrı, yoğun katılımla yapıldı. Toplumsal dayanışma ve birlik beraberlik duygularının pekiştirildiği etkinlikte, çevre mahallelerin yanı sıra Balıkesir, Bursa, Akhisar, İzmir ve Manisa'dan gelen vatandaşlar bir araya geldi.

Fundacık Mahallesi Muhtarı Osman Zeybek, köy hayrının hem geleneklerin yaşatılması hem de gurbette yaşayan hemşerilerin buluşması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Zeybek, 'Hayır yemeğimize katılım gösteren CHP İlçe Başkanı Gökhan Koyunlu'ya, belediye başkan yardımcıları Aykut Bilgen ve Türker Kesici'ye, siyasi partilerin temsilci ve başkanlarına, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çiftçi'ye, Gördes ve Akhisar'daki mahalle muhtarlarımıza, çevre köylerden gelen vatandaşlarımıza ve büyük özveriyle çalışan köylülerimize teşekkür ediyorum.' dedi.

Hayır programı kapsamında din görevlileri Ramazan Türker, Ali Rıza Çetin, Ali Kil, Özgür Çimen, Mehmet Şahan ve Ali Kayahan tarafından Kur'an-ı Kerim, ilahi ve mevlit okundu. Programda ahçı Sevim Zeybek'in hazırladığı mercimek çorbası, keşkek, fırın kebabı, mantı, turşu ve Kemalpaşa tatlısı vatandaşlara ikram edildi.

Geleneksel köy hayırlarının kültürel ve sosyal önemine dikkat çeken Muhtar Osman Zeybek, 'Yılda bir kez tüm köylünün bir araya geldiği, şehir merkezinde ve farklı şehirlerde yaşayan hemşerilerimizin buluşup hasret giderdiği, büyüklerin hatırının sorulup küçüklerin sevildiği muhabbet günüdür köy hayırları.' ifadelerini kullandı.