Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir kereste doğrama imalathanesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi bileğinden yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında kırsal Şipali Mahallesi'nde bulunan kereste doğrama imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre işçi Süleyman T. (61), bıçkının bakımını yaptığı sırada elini testere kısmına kaptırdı. Bileğinden yaralanan işçi kanlar içerisinde kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı, daha sonra ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.