Fırat Üniversitesi Ulaşım ve Erişim Türkiye 2053 Üniversiteler Arası AR-GE Fikir Yarışmasında dördüncülük ödülünün sahibi oldu. Ödül Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından takdim edildi.

Fırat Üniversitesi, bilim ve teknoloji alanında elde ettiği yeni bir başarıyla adından bir kez daha söz ettirdi. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Çağatay Umut Öğdü, danışmanlığını Prof. Dr. Mehmet Karaköse’nin yaptığı proje ile Türkiye çapında düzenlenen Ulaşım ve Erişim Türkiye 2053 Üniversiteler Arası AR-GE Fikir Yarışmasında dördüncülük ödülünü almaya hak kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı tarafından organize edilen yarışmada, Çağatay Umut Öğdü’nün "Akıllı Ulaştırma için Hiper-Uydu ve Kuantum İletişim Destekli Çok Modlu Lojistik Ağı" başlıklı projesi, yenilikçi yaklaşımı ve teknolojik vizyonu ile büyük beğeni topladı. Yarışma sonucunda kazandığı ödül, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından takdim edildi.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş "Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinden Çağatay Umut Öğdü’nün, değerli akademisyenimiz Prof. Dr. Mehmet Karaköse danışmanlığında geliştirdiği proje ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen ’Ulaşım ve Erişim Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması’nda Türkiye dördüncüsü olması bizleri son derece gururlandırmıştır. Geleceğin teknolojilerini şekillendirecek vizyoner fikirlerin ortaya çıktığı bu tür yarışmalarda öğrencilerimizin varlık göstermesi, Fırat Üniversitesi’nin bilimsel üretkenliğe ve yenilikçi düşünceye verdiği önemin en somut göstergelerinden biridir. Bu vesileyle öğrencimiz Çağatay Umut Öğdü’yü, onun gelişim sürecine katkı sağlayan danışman hocamız Prof. Dr. Mehmet Karaköse’yi ve Mühendislik Fakültemizi yürekten tebrik ediyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Akpınar ise bu anlamlı başarıyla gurur duyduklarını ifade ederek, "Öğrencilerimizin fikir üretme kabiliyeti, akademik danışmanlarımızın rehberliğiyle birleştiğinde ortaya çıkan sonuçlar bizleri gururlandırıyor. Bu tür ulusal çapta başarılar, üniversitemizin Ar-Ge alanındaki gücünü bir kez daha ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.