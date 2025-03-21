Fırat Üniversitesi (FÜ), Nevruz Bayramını konferans ve şenliklerle kutladı.

FÜ’de Nevruz Bayramı coşku ile kutlandı. Bu çerçevede Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Nevruz Bayramı ve Türkistan’da Nevruz Aşı: Sümelek’ konulu konferansla başladı. Programa, Vali Numan Hatipoğlu, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan, fakülte dekanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Vali Numan Hatipoğlu, bolluğun ve bereketin sembolü olan Nevruz’un ülkeye hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.

Rektör Göktaş ise Nevruz Bayramı’nın birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni etti.

Nevruz şenlikleri ise Kültür Park’ta Vali Hatipoğlu ve Rektör Prof. Dr. Göktaş’ın yaktığı Nevruz ateşi ile başladı. Üniversite yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler, yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atlayarak bayramın coşkusunu yaşadı.