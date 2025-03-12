Fırat Üniversitesi’nde (FÜ) düzenlenen programda, Mehmet Akif Ersoy anıldı.

FÜ’nün kuruluşunun 50. yılı etkinlikleri kapsamında, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından ‘Bir İstiklal Şairi: Mehmet Akif Ersoy’ konulu bir konferans düzenlendi. Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, Askerlik Şube Başkanı Yüzbaşı Osman Eren Arslan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taner Şengün, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyhan Kanter, Mehmet Akif Ersoy’un sanat anlayışı, edebi kimliği ve kişiliği üzerine detaylı bir sunum yaptı. Ersoy’un, Türk edebiyatında sanatı ve ahlaki duruşuyla tam bir bütünlük oluşturan örnek bir şahsiyet olduğunu vurguladı.

Programın sonunda Yüzbaşı Arslan, katkılarından dolayı Prof. Dr. Kanter’e teşekkür ederek plaket takdim etti.