Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yer alan, yaklaşık bin yıllık geçmişe sahip Kefrun Kalesi, Fotono21 Fotoğraf Derneği üyeleri tarafından düzenlenen fotoğraf gezisiyle belgelenerek arşivlendi. Yağmur altında gerçekleşen bu özel etkinlik, tarihi mirasın görsel belgelenmesi ve tanıtımı açısından önemli bir katkı sundu.

Gezi, Yenişehir Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Sami Zümrüt’ün bilimsel rehberliğinde gerçekleştirildi. Katılımcılar, kalenin mimari yapısını, doğal çevresiyle bütünleşen konumunu ve tarihi dokusunu farklı açılardan fotoğraflayarak, belge niteliği taşıyan görseller elde etti. Zümrüt gezi sırasında yaptığı açıklamada, "Kefrun Kalesi, bölgenin tarihsel gelişimini yansıtan önemli yapılardan biridir. Bu tür çalışmalar, kültürel mirasın belgelenmesi ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Fotono21 Derneği’nin bu çalışması da bu anlamda değerli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Kefrun Kalesi’nin tarihsel arka planı

Akademik kaynaklara göre Kefrun Kalesi, M.S. 4. ve 5. yüzyıllarda Bizans İmparatorluğu döneminde inşa edilmiş, ardından Abbasîler, Mervanîler ve Artuklular tarafından da kullanılmıştır. Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2018 yılında yayımlanan "Diyarbakır Kaleleri Envanteri" çalışmasında, yapının Orta Çağ boyunca bölgenin önde gelen savunma yapılarından biri olduğu vurgulanmaktadır.

Kulp Kaymakamlığı’nın 2020 yılında hazırladığı "Kulp Tarihi ve Kültür Envanteri" adlı çalışmada ise, kalenin Fırat-Dicle havzasını kontrol etmeye yönelik stratejik bir noktada konumlandığı belirtilmiştir.

"Belgeleme ve tanıtım amacıyla süreç devam edecek"

Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, yürütülen çalışmanın yalnızca sanatsal değil, aynı zamanda belgesel bir nitelik taşıdığını vurgulayarak, "Bu fotoğraf gezisiyle amacımız sadece estetik fotoğraflar üretmek değil; aynı zamanda bölgenin kültürel ve tarihi mirasına dikkat çekmek, bu değerlerin tanıtımına katkı sunmaktır. Kefrun Kalesi’nin farklı mevsim ve ışık koşullarında fotoğraflanmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Fotono21 Fotoğraf Derneği’nin bu gezisi, bilimsel bilgiyle desteklenen sanatsal üretimin kültürel mirasın belgelenmesi açısından nasıl etkili olabileceğini göstermesi bakımından örnek teşkil ettiği belirtildi. Kefrun Kalesi’nin görsel kayıt altına alınması, hem bölgesel tarih araştırmalarına katkı sağlayacak hem de bu yapının daha geniş kitlelere tanıtılmasına olanak sunacağı da dile getirildi.