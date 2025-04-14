Mersin Büyükşehir Belediyesi ’İklim Değişikliği Eylem Planı 2. Paydaş Çalıştayı’nı gerçekleştirdi. İklim değişikliği sorununa karşı iş birliği içinde hareket etmeyi ve çözüm önerileri bulmayı amaçlayan çalıştayın ikincisinde, eylem planı oluşturulması ve izlenmesi gereken yol haritası üzerinde duruldu.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde, Marmara Araştırma Merkezi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile MedCitises (Akdeniz Kentler Birliği) iş birliğinde 2023 yılında hibe almaya hak kazandığı ’İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç’ projesi kapsamında ’İklim Değişikliği Eylem Planı 2. Paydaş Çalıştayı’ gerçekleştirildi. İklim değişikliği risk analizinin ikinci aşaması olan çalıştayın ilk günü, açılış konuşmalarının ardından 4 oturumda tamamlandı. Yuvarlak masa etrafında gerçekleştirilen toplantıda ‘Binalar, Altyapı ve Halk Sağlığı’, ‘Ulaşım’, ‘Katı Atıklar ve Atık Suların Yönetimi’ ve son olarak ‘Sanayi ve Enerji’ başlıkları ele alındı. Çalıştayın ikinci gününde ise ‘Ormancılık ve Su Kaynakları’, ‘Tarım ve Hayvancılık’, ‘Kıyı Alanları ve Balıkçılık’, ‘Turizm ve Kültürel Miras’ başlıkları yer aldı.

İklim değişikliği sorununa karşı iş birliği içinde hareket etmeyi ve çözüm önerileri bulmayı amaçlayan çalıştayda, kamu ve özel kurumların ortak hareket etmesi gerektiği belirtilirken, çözüm önerilerine uygun eylem planı oluşturulması ve izlenmesi gereken yol haritası üzerinde duruldu. Katılımcılar, çevresel risklerin azaltılması, sürdürülebilir şehir planlaması, doğa dostu yeşil enerji kaynak kullanımının artırılması, bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılması hakkında izleyecekleri bir dizi stratejik hedef belirledi.

"İklim değişikliğine uyum kapasitemizi artırmayı hedefledik"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, projenin 18 aylık süreci kapsadığını belirterek, "Hepimiz iklim değişikliğini durdurma şansımız olmadığını biliyoruz. Ama iklim değişikliğine uyum sağlamamız ve iklim değişikliğinin getireceği olumsuzluklara karşı direnç kazanmamız gerektiğinin farkındayız. Bu proje ile iklim değişikliğine uyum kapasitemizi artırmayı hedefledik" dedi.

Mersin iklim eylem planı hazırlarken dikkat edilmesi gereken konular üzerinde konuştuklarını ifade eden Halisdemir, "Mersin’de yaşayan tüm halkın nasıl daha iyi, konforlu bir yaşam sürebileceği konusunda görüşler bildirdik. Bunların içerisinde bilimsel konular çok fazlaydı. Buradan çıkan sonuçlar üzerine iklim eylem planımızı daha da geliştireceğiz. Mersin’imizin geleceği ve iklime daha dirençli bir kent olması için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Hangi önerilerin öncelikli olması gerektiğini değerlendirdik"

Marmara Araştırma Merkezi’nde görev yapan Dr. Deniz Sarı da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve Büyükşehir Belediyesinin hibe almaya hak kazandığı projede, yaklaşık bine yakın başvuru yapıldığını ve bu projenin de desteklenen 29 projeden biri olduğunu söyledi. Sarı, şöyle devam etti: "Proje kapsamında, yerel aktörlerin ve karar vericilerin kendi kapasitelerinin iklim değişikliğine uyumlarının geliştirilmesi ve buna yönelik uygulamaların yapılması ana hedefler arasında yer alıyor. İlk çalıştayda Mersin’deki iklim tehlikelerinin neler olduğunu ve hangilerinin öncelendiğini tartıştık. Ardından, hangi sektörlerde kritik alanların ön plana çıktığını ve bunların kendi içindeki değerlendirmesini sunduk. Bu değerlendirmeler sonucunda sıcaklık artışı, kuraklık, aşırı yağış ve sel, orman yangınları, deniz seviyesinin yükselmesi, fırtına ve hortum Mersin’de en önemli iklim tehlikeleri olarak ortaya çıktı. Bu çalıştayımızda da belirlenen kritik alanlar için uygulanabilecek eylem planlarının neler olabileceği, hangi önerilerin öncelikli olması gerektiğini değerlendirmeye çalıştık."

"İklim değişikliği kentimiz için çok ciddi bir tehdit"

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Devrim Deniz Tezcan ise Mersin’in coğrafi konumu itibariyle iklim değişikliğinden en çok etkilenen kentlerden biri olduğunu belirterek, "İklim değişikliği bizim bölgemiz için artık ciddi bir tehdit. Dolayısıyla bunlara karşı düşünüp önlemler almamız ve iklim değişimine adaptasyon kapsamında bu sorunlarla beraber nasıl yaşayabilirizi öğrenmemiz gerekiyor. Proje kapsamında düzenlenen bu çalıştayda da gerçekten konunun uzmanlarının çözüm önerileri değerlendiriliyor" dedi.

TEMA Vakfı Akdeniz İlçe Sorumlusu Avukat Melisa Doğan da farklı meslek grupları ve alanlardan insanların katıldığı çalıştayda ortaya güzel düşünceler ve fikirler çıktığını belirterek, "İklimle ilgili adaptasyon ve diğer çalışmaların birbirine entegre olması gerekiyor. Belediyeler ve bakanlıkların bu çalışmalara dahil olması lazım. Büyükşehir Belediyesinin paydaşlarla birlikte yaptığı bu gibi çalıştaylarla toplumun farkındalığını artırabiliyoruz. Gerekli önlemlerin alınması için, toplumun da bilinçlenmesi gerekiyor" diye konuştu.