Antalya’nın gastronomi potansiyelini artırmak ve coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmak amacıyla kurulan Antalya Gastronomi Platformu (AGP), 5’inci toplantısını Antalya Valisi Hulusi Şahin’in katılımıyla gerçekleştirdi.

Dünyaca ünlü plajları, tarihi mirası ve kültürel zenginlikleriyle milyonlarca turisti ağırlayan Antalya, Gastronomi birikimini daha ileri noktalara taşımayı hedefliyor. Bu doğrultuda Antalya Gastronomi Platformu (AGP), tarafından düzenlenen 5’inci toplantı, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin’in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Antalya ve Finike’nin yerel lezzetleri ile coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımı ve gastronomi turizmine kazandırılması ele alındı.

Antalya’nın tescilli lezzet sayısı artıyor

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) ve Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi (ACİMER) iş birliğiyle faaliyetlerini sürdüren Antalya Gastronomi Platformu (AGP), Antalya’yı gastronomi alanında uluslararası bir destinasyon merkezi haline getirmeyi amaçlıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Antalyanın 8 tescil başvurusu daha kabul edildi. Böylece Antalya’nın coğrafi işaret başvurusu yapılan ürün sayısı 25’e ulaştı.

Vali Hulusi Şahin ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın da desteklediği platform, gelecek toplantısını Nisan ayında Alanya’da gerçekleştirmeyi planlıyor.

Finike ilçesi Turkuaz Köyde gerçekleştirilen toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve eşi Sabah Çelik, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike Cumhuriyet Başsavcısı Vahdet Gebeş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Ali Gültekin, Kumluca Ticaret Odası Başkanı Fahri Özen, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ve AGP üyeleri katıldı.