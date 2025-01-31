Giresun’un Bulancak Belediyesi tarafından fındık zurufu kullanılarak çevre dostu kompozit malzeme patenti başvurusu yapıldı. Belediyenin AR-GE Proje Birimi sorumlusu İnşaat Mühendisi Recep Hıdır tarafından geliştirilen proje, fındık üretim sürecinden elde edilen tarımsal atıkların geri dönüştürülmesiyle çevre dostu kompozit malzeme üretmeyi amaçlıyor. Bu proje, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvuru ile tescil sürecine alındı.

Fındık zurufuna ekonomik katma değer sağlanacak

Proje hakkında bilgi veren Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, “Karadeniz Bölgesi’nin önemli tarımsal ürünlerinden biri olan fındığın üretiminde ortaya çıkan zuruflar, genellikle atık olarak değerlendiriliyordu. Ancak, bu projeyle zuruflar, biyobazlı bağlayıcılar ve mineral dolgularla birleştirilerek dayanıklı, çevre dostu kompozit malzemelere dönüştürülmeyi hedefliyor. Projenin, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de dayanıklılık açısından büyük ilgi görmesi bekleniyor. Ayrıca, tarımsal atıkların değerlendirilmesiyle ekonomik katma değer sağlanması da amaçlanıyor” dedi.

Projeyle 4 ana hedefin gerçekleştirilmesini planladıklarını da anlatan Başkan Sıbıç, “Bu yenilikçi proje, birden fazla hedefi gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçlar, ’Fındık zurufu gibi tarımsal atıkların değerli bir yapı malzemesi haline getirilmesi’, ’Çevresel sürdürülebilirliğin artırılması ve karbon ayak izinin azaltılması’, ’Yerel ekonomiye katkı sağlanarak tarım sektörünün sanayi ile entegre edilmesidir’ ve ’Çevre dostu ve dayanıklı yapı malzemeleriyle inşaat sektörüne yenilik kazandırılmasıdır’. Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvuru, fındık zurufunun biyobazlı bağlayıcılarla birleştirilerek elde edilen kompozit malzemenin tescilini amaçlamaktadır” dedi.