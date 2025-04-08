Sivas’ta tüketecekleri sebzeleri bahçelerinde kendileri üretmek isteyenler, fide ve tohumlara olan ilgiyi arttırdı.

Sivas’ta havaların ısınmayla köylüler bahçe ve arazilerinde, şehirde yaşayanlar ise evlerinin bahçe ve balkonlarındaki saksılarda yetiştirmek üzere sebze, meyve fideleri ve tohumları almak için pazarlara yöneldi. Yeşil yapraklı sebze tohumları, domates ve biber fidelerinin yanı sıra en çok talep edilen tohumlar arasında yer alıyor.

Fidelere rağbetin arttığını ve sezonun da başladığını ifade eden pazarcı esnafı Mertcan Koncu, "Fide ve tohumlara rağbet yüksek. İnsanlar evlerine ve bahçelerine dikmek için fide alıyorlar. Artık fide sezonu başladı. Şu an yaklaşık 60-70 civarında fide çeşitlerimiz bulunmaktadır. Çok fazla sayıda ekilebilecek tohum çeşidimiz mevcut. Fide çeşitleri olarak elimizde domates, salatalık, patlıcan, karpuz, kavun fasulye gibi ürünler mevcut. En çok satılan fidelerimiz arasında temel gıda fidelerimiz domates biberler var. Tohumda ise yeşil yapraklı sebze tohumları daha fazla satılıyor. Fidelerimizi 10 TL’den satışa sunuyoruz. Fiyatlarımız şu anda ortalama seviyede" şeklinde konuştu.