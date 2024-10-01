Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında Almanya’nın Rasta Vechta takımını 103-91 mağlup etti.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Michal Proc (Polonya), Dariusz Zapolski (Polonya)

Galatasaray: Livingston 21, Efianayi 12, Göksenin Köksal 3, Delgado 14, Sadık Emir Kabaca 7, Cummings 9, Blumbergs 8, Samet Geyik 2, Palmer 14, Izundu 8, Can Korkmaz 5, Yaman Alişan

UEFA Konferans Ligi : Başakşehir: 1 - Rapid Wien: 1 (İlk yarı) UEFA Konferans Ligi : Başakşehir: 1 - Rapid Wien: 1 (İlk yarı)

Başantrenör: Yakup Sekizkök

Rasta Vechta: Campbell 12, Aminu 3, Randolph 14, Gardner 18, Grunloh 12, Van Slooten 1, Robinson 17, Sherfield 10, Pandi 2, Cozart 2

Başantrenör: Martin Schiller

1. Periyot: 30-13 (Galatasaray lehine)

Devre: 56-33 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 78-62 (Galatasaray lehine)

Kaynak: iha