Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı’na sponsor olan firmalar arasında düzenlenen törenle protokol imzalandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren Tekerlekli Sandalye Basketbol branşı, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’na geçişinin ardından sponsorluk anlaşması yapılan firmalarla protokol töreni gerçekleştirildi. Tören, 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı’nın Termal ilçesinde kamp yaptığı otelde yapıldı.

Törende konuşan Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alparslan Erkoç, "Dünyanın en hızlı sponsorluğunu yaptım arkadaşlar. Çarşamba günü Tekerlekli Sandalye Basketbol Türkiye Basketbol Federasyonu’ndaydı. Yazımız geldi, evraklar teslim edildi. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak’a, Sayın Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya’ya teşekkür ediyoruz. Onların görüşleriyle beraber daha ileriye gidecek düşünceleriyle basketbol branşı bize verildi" dedi.

Erkoç, sponsor olan firmalara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından sponsorlar ile federasyon arasında protokol imzalandı.