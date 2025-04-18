Fettullahçı Terör Örgütü’nün sözde ‘askeri yapılanması’ içerisinde yer alan ve 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs polis tarafından Afyonkarahisar’da yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde ekipler ‘Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs’ suçundan 2016 yılında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan ve FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde sözde ’askeri mahrem’ yapılanmasında yer aldığı belirlenen H.Z., isimli şahsın peşine düştü. Şahıs yapılan takip sonrası kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ayrıca 2016 yılında yayınlanan KHK ile kamudan ihraç edildiği belirtilirken, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.