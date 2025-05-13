Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde bulunan Babadağ’dan atlayış yapan 81 yaşındaki Alman turist, uçuş sırasında kayalık alana düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Babadağ’ın 1700 metre pistinden tekli uçuş gerçekleştiren Alman turist Volker Gerhard (81), havada süzüldüğü sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yamaç paraşütünün aniden kapanması sonucu irtifa kaybederek sarp ve kayalık bir alana düştü. Çevrede bulunan vatandaşların olayı fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye hızla Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları ilk incelemede turistin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Gerhard’ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından sedyeyle sarp araziden indirilerek ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.