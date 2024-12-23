Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) 14. haftasında Fethiye İdman Yurdu, karşılaştığı Manisa 1965 SK’yı 3-0 mağlup ederek 34 puan ile liderliğini sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup’ta mücadele eden Fethiye İdman Yurdu, 14. hafta karşılaşmasında Manisa 1965 Spor Kulübü’nü 3-0 mağlup etti. Maçın 23. dakikasında Muhammet Furkan Keskinoğlu’nun golüyle öne geçen Fethiye İdman Yurdu, 52. dakikada Ahmet Zeki Barlas’ın golü ile farkı ikiye çıkardı. 62. dakikada Cantürk Güngör, kendi oluşturduğu pozisyonu düzgün bir vuruşla bitirerek durumu 3-0 yaptı. 55. dakikada sarı kart gören Manisa 1965’li Berk Çetin, 89. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

25 puan ile 5. sırada bulunan Manisa 1965 Spor Kulübü’nü 3-0 mağlup eden Fethiye İdman Yurdu, yeni teknik direktör Yusuf Tokaç ile ilk galibiyetini aldı.

Önümüzdeki haftayı da Akhisarspor’dan hükmen alacağı 3 puan ile ilk yarıyı 37 puanla bitirmesi beklenen Fethiye İdman Yurdu, ara transferde yapacağı takviyelerle sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyor.