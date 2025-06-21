CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’i YKS’nin ilk oturumu olan TYT sınavı öncesi yalnız bırakmadı.
Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’e CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den anlamlı bir destek geldi.
Nehir Zeyrek’i sınav öncesinde yalnız bırakmayan annesi Nurcan Zeyrek’in yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de sabah saatlerinde sınav merkezine geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sınav öncesinde gençlerle sohbet ederek başarı dileklerinde bulundu.