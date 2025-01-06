Kepez Belediye Meclisi, arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur’un adını, Duacı Mahallesi’nde bir parkta yaşatacak. Başkan Mesut Kocagöz, Türkiye’de ilk kez bir belediye meclisinin usta sanatçının adını bir parka verdiğini vurgulayarak, Kepez Meclisi’ne bu anlamlı karar için teşekkür etti.

Kepez Belediyesi’nin 2025 yılı Ocak ayı belediye meclis toplantısı Başkan Mesut Kocagöz başkanlığında 2 oturumda gerçekleştirildi. Belediyenin meclis salonundaki toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Başkan Kocagöz’ün, 2025 yılının hayırlara vesile olması dileklerini iletmesinin ardından, CHP, AK Parti ve MHP grup sözcüleri de yeni yılla ilgili temennilerini dile getirdi. Temennilerin ardından meclise sunulan 45 yazılı, 4 önerge olmak üzere 49 gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Denetim komisyonu belirlendi

Ocak meclisinde 1 yıllık görev süresi dolan ve 5 kişiden oluşan Denetim Komisyonu seçimi yapıldı. Gizli oylama ile yapılan denetim komisyonuna Cumhuriyet Hak Partisi’nden İbrahim Yılmaz, Erdoğan Yarbaş, Barış Şenyurt, Mekin Arslan Başak(AK Parti) ve Ali Baki Sarıca(MHP) seçildi.

Belediye meclisinin 2025 yılında 1 aylık tatil süresinin Ağustos ayı olması talebi de oybirliğiyle meclisten geçti.

Meclis üyelerinden 1 kişi seçildi

Kepez Belediyesi’nin iştirak şirketlerinin 2025 yılı içinde yapacağı tüm olağan ve olağanüstü toplantılarda Kepez Belediye Başkanlığını temsilen meclis üyelerinden bir kişi temsilci olarak seçildi. Antalya Kepez AŞ’nin toplantılarına Kepez Belediye Başkanlığını temsilen meclis üyelerinden Selçuk Koçnebioğulları (CHP) , Kepez İnsan Kaynakları A.Ş’ye Veli Yılmaz (CHP), KEPTAŞ AŞ’ye Hüseyin Tatar(CHP) ve Antalya Pamuklu Dokuma A.Ş’ye Mesut Emrah Yıldırımlar(CHP) seçildi.

Belediyenin hissedarı olduğu ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye İbrahim Velican(CHP) ve ANFAŞ Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş’ye Gökhan Yılmaz(CHP) seçildi.

Kepez’e mahalle meclisleri

Başkan Kocagöz, meclis toplantısı sırasında Kepez Belediyesi tarafından kurulacak olan mahalle meclisleri hakkında bilgi verdi. Kepez’in 68 mahallesinde mahalle meclisi kucaklarını bildiren Başkan Kocagöz, “Bununla ilgili partilerin ilçe başkanlarını ziyaret edeceğim. Muhtarımız seçilmiş insan olduğu için mahalle meclislerinin başkanlığını yapacak. Barajı geçen partilerin mahalle temsilcileri de mecliste yar alacak. Bir kadın, genç, engelli ve kanaat önderi de olacak. Bunu neden yapıyoruz. Kararlarımızı ortak payda vereceğiz” dedi.

“Adaletsizliğe dur diyeceğiz”

Kepez halkına daha ucuz ve kaliteli ekmek temininin devam edebilmesi için belediye ile Kepez ve Dayanışma Vakfı arasındaki protokolün süresi dolduğu için 1 yıllığına belediye Başkanı Mesut Kocagöz’e yetki verildi. Meclisin bu gündem maddesinde konuşan Başkan Kocagöz, büfeler konusuna değinerek, inanılmaz bir adaletsizlik olduğunu söyledi. Ekmek büfelerinin fakire, garibana pozitif ayrımcılık yapılması gereken yerler olduğunu hatırlatarak; “100’ün üzerinde büfemiz var. Çok iş yapan büfeler de 750 TL kira veriyor. Sokak arasında günlük 200 TL ciro yapanda aynı parayı veriyor. Bu sefer ekmek satacağına her şeyi satıyorlar. Biz buna bir dur diyeceğiz. Adaletsizliğe dur diyeceğiz” diye konuştu.

Meclisin bir başka gündem maddesi olan; Belediye hizmetlerinde kullanılması şartıyla hayırsever tarafından kazıcı ve yükleyici kepçe bağışlanması konusu oy birliğiyle kabul edildi.

Kepez’in 12 parkı isimleriyle anılacak

2024 Aralık ayı meclis gündemine gelen ve İsim Tespit Komisyonuna gönderilen gündem maddesi gereğince Kepez’in 12 park isimlendirildi. Uygur Halk Derneği Başkanı Zakirhan Osman, yazılı bir dilekçe ile Divânü Lugâti’t-Türk eserinin yazarı ‘Mahmud Kaşgari’ ismi Gülveren Mahallesi 3705 sokaktaki parka, Türk Mütefekkiri Ziya Gökalp’in ismi Kültür Mahallesi 3805-3837 sokak kesişimindeki parka, Hüseyin Kav ismi Kütükçü Mahallesi 2964-2967 sokaklardaki parka, Özgür Ünlü ismi Teomanpaşa Mahallesi 2205-2244 sokaktaki parka, Mustafa Çardak ismi yine aynı mahalledeki 2280-2281 sokaktaki parka, Aktoprak Mahallesi 1073-1075-1076 sokaktaki parka İsmail Dikmen adı verildi.

Varsak’ta 5 parka isim

Kepez Belediye meclisi Varsak Menderes Mahallesi’nde 5 parkı isimlendirdi. 6922-6935 sokaktaki parka Altıntaş, 6901-6902 sokaktaki parka Ömer Adıgüzel, 6941-6942-6943 sokaktaki parka İrem Su, 6908-6910 sokaktaki parka Kara Bayram, 6919-6920 sokaktaki parkta Ahmet Ali Kuşçu isimleriyle anılacak.

Göksu Mahallesi’nde 6889-6892 Sokaklardaki parka Prof. Dr.Türkan Saylan, Suphi Türel ile Altınova Caddesi’nin kesişimindeki parka Can Yücel, 6862-6867 sokaklardaki parka Melekler ismi verildi.

Güneş’e aile sağlığı ve semt evi

Hayırsever Abdulhakim İşliyen tarafından, Güneş Mahallesi’nde Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi üzerinde tasarrufu belediye ait 27562 adaya Aile Sağlığı Merkezi, 27598 adaya Semt Evi yapılması ve isminin “Mustafa-Münin Delko” olarak adlandırılması için belediye ile hayırsever arasında protokol imzalanması için Başkan Kocagöz’e yetki verildi.

Afet Yönetim Merkezi binası

Atatürk Mahallesi, 11141 ada 1 nolu parseldeki belediye ait sosyal tesis alanının daha iyi değerlendirilmesi ve Yeni Mahalle’de 25506 ada içerisinde Belediye Afet Yönetim Merkezi Binası yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu da gündeme geldi. Gündem maddesi belediye meclisinin oy çokluğuyla kabul edildi.

Ferdi Tayfur’un adı Duacı’daki bir parka verilecek

Kepez Belediyesinin Ocak ayı meclisine 4 gündem maddesi önerge olarak geldi. Atatürk Parkına hayırsever eliyle semt evi yapılması kararı meclisten geçti. Geçtiğiniz günlerde hayatını kaybeden Arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur’un adının Duacı Mahallesi’ndeki bir parka verilmesi de gündemin Ocak ayı meclisine önerge olarak geldi. Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Kocagöz, usta sanatçının adını belediye meclisi olarak Türkiye’de ilk kez Kepez’de bir parka verildiğini belirterek “Hayırlı olsun” dedi.

Kepez Belediyesi ikinci oturumunda Sağlık İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2025 Yılı Gelir Tarifesi güncellenmesi kararı da belediye meclisinden geçti.