Efeler Ligi Play-Off 3-4 etabı üçüncü ve son maçında Fenerbahçe Medicana, sahasında karşılaştığı Arkas Spor’u 25-23, 14-25, 25-20 ve 25-20 setlerle 3-1 mağlup ederek sezonu 3. sırada tamamladı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Yener Seçkin, Çevril Ebru Kaya

Fenerbahçe: Kaan Gürbüz, Hakkı Çapkınoğlu, Earvin Ngapeth, Fabian Drzyzga, Yasin Aydın, Jeffrey Jendryk (Burak Güngör, Caner Dengin, Denis Karyagin, Drazen Luburic, Caner Pekşen, Çağatay Durmaz)

Arkas Spor : Ulaş Onur Topbaşlı, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Gyorge Grozer, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Julien Zenger, Atilla Öztire, Can Koç)

Setler: 25-23, 14-25, 25-20, 25-20

Süre: 114 dakika