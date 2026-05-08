Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerde, Konya deplasmanının kamp kadrosu da belli oldu.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Sarı-lacivertliler hazırlıkların tamamlanmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Konya'ya gitmek üzere hareket etti.

Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı için 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

'Mert Günok, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Kamil Efe Üregen, Archie Brown, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Sidiki Cherif.'