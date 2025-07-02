Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu Fatma Beyaz’ı transfer etti.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Fatma Beyaz’ı kadrosuna kattı. Fatma Beyaz’a ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.

Fatma kariyerinde Salihli Belediyespor, Ordu Türk Telekom, İdmanocağı SK, Özateş SK, Beşiktaş, Çan Gençlik Kale SK, Bolu Belediyespor, Galatasaray, ADAM Voleybol Spor Kulübü ve Zeren Spor Kulübü’nde oynadı.