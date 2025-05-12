Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü Eyüpspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman salonda gerçekleştirilen core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı pas çalışmaları ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam edecek.