Bitlis’in Tatvan ilçesi Mehmet Zeki Peker İlkokulunda görev yapan 4’ü kadın 6 öğretmen, okulda yaptıkları yenilemelerle öğrencilerinin yüreklerine dokunuyor.

Tatvan ilçesine bağlı Eğritaş köyünde bulunan Mehmet Zeki Peker İlkokulunda görev yapan ve zaman zaman okulun temizliği başta olmak üzere boya, badana ve tamirat işleri dahil her türlü işi üstlenen 4’ü kadın 6 öğretmen, fedakarca çalışarak öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Bitlis’teki fedakar öğretmenlerin Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla köy okulunu yenileyerek eğitim ortamını daha verimli hale getirmeleri, eğitim camiası için de oldukça anlamlı bir örnek teşkil ediyor. Öğretmenler, hem okulun fiziki şartlarını iyileştirerek hem de öğrencilerin eğitimine olan katkılarını artırarak büyük bir fedakarlık örneği sergiliyor. Öğrencilerin de öğretmenlerine olan sevgi ve saygıları, öğretmenlerin azim ve gayretlerinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Öğretmenlerin bu tür girişimleri, sadece fiziksel ortamı değil aynı zamanda öğrencilerin motivasyonunu da artırarak eğitimde daha başarılı sonuçlar elde edilmesine katkı sağlıyor.

Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle boya malzemesi alıp, okulu tamamen boyayarak güzelleştiren ve öğrenciler için daha cazip hale getiren öğretmenler, ders saatleri dışındaki boş vakitlerinde gönüllü olarak okulu yenilediklerini söylediler. Mehmet Zeki Peker İlkokulu Müdürü Sinem Ünlü, “Okulumuzda 6 öğretmen olarak görev yapıyoruz ve okulumuzu dönüştürmeye karar verdik. İlçe merkezindeki okulların depolarında kalan eski veya kullanılmayan malzemeleri tamir ederek, kullanılmalarını sağladık. Böylelikle çocuklarımıza da geri dönüşüm dersi vermiş olduk. Okulumuz öğretmenleri ve personelimiz tamirat ve boya işiyle çok ilgilendiler. Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Uludağ ve şube müdürlerimiz bu konudaki tüm isteklerimizi yerine getirerek, imkanlar dahilinde destek sağladılar. Bu yaptığımız belki öğretmenin iş tanımına girmeyebilir ama burası bir dağ köyü ve bizim yaptığımız yarım saatlik işler, öğrencilerimize bir yıllık mutluluk kazandırıyor. Bizim amacımız buradaki çocuklara hayal kurmayı öğretmek ve ileride bir meslek sahibi olmanın bilincini işlemektir. Çocukların bizi görünce “Evet ben de ileride bir öğretmen olabilirim” diye düşünmeleri bizi çok mutlu ediyor. İnşallah, okulumuzda daha güzel şeyler yapmaya çalışacağız” dedi.

Eğitim ve öğretimin yanı sıra, iyi yönde örnek bireyler olmanın önemini öğrencilere aşılamaya çalıştıklarını ifade eden Ünlü, “Okulumuz 5 sınıftan oluşmakta ve 50 öğrencimiz var. Derslerimizde çocuklarımıza ileriye gitmelerini sağlıyoruz ve aynı zamanda değerler eğitimine de çok önem veriyoruz. Çocukların ileride ahlaklı ve iyi bir insan olabilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ayrıca, buradaki çocukların fırsat eşitliği konusunda bir şeylerden mahrum kalmamaları için elimizden gelen tüm imkanları öne sürüyoruz. Merkezdeki çocukların imkanlarıyla eşit olmaları konusunda elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, yenilenen okulda öğretmenleriyle buluşan öğrenciler, öğretmenlerin gününü kutlayarak kendilerine teşekkür ettiler.