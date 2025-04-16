Odunpazarı Belediyesi’nin kültür ve sanata açtığı kapıların en özel duraklarından biri olan Çağdaş Sanatlar Galerisi, 35’inci sergisine ev sahipliği yapıyor. Gravür sanatının usta ismi Fatih Mika’nın eserlerinden oluşan "Benim Adım Gravür" başlıklı sergi, törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışa Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sanatçı Fatih Mika’nın yanı sıra sanat dünyasından isimler, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Fatih Mika’nın Türkiye’den Balkanlar’a, İtalya’dan evrensel sanat coğrafyasına uzanan üretim serüveni, gravürün diliyle anlatılıyor. Kumlama tekniğinin ince dokunuşlarıyla şekillenen eserler, kimi zaman Osmanlı’dan izler taşıyor; kimi zaman da bir balık pulunun üstüne yazılmış zamansal bir şiiri fısıldıyor izleyiciye. Uzaktan bakıldığında hiper-gerçekçi bir detay zenginliğiyle karşılayan gravürler, yaklaştıkça katman katman açılıyor; geçmişin hafızasıyla geleceğin sezgilerini buluşturan hayallerle karşı karşıya bırakıyor. Sanatçının Roma, Foggia, Venedik ve Floransa’daki akademik üretimini de kapsayan birikimi, bu sergide yalnızca görsel bir deneyim değil; aynı zamanda fikrî bir yolculuk olarak yankılanıyor. Gravürler, göçün ve aidiyetin, içe dönük bir arayışın metaforlarıyla örülü: dervişler, martılar, güvercinler Her biri Mika’nın hafızasından damıtılmış şiir gibi tanıklar olarak duvarlara işlenmiş durumda. Serginin açılışında Odunpazarı Belediye Başkanı ve sanatçı Fatih Mika birer konuşma yaptı.

"Farklı bir çizgide, farklı bir kavganın içerisindeyiz"

Çağdaş Sanatlar Galerisi’nin sanatın evrensel diline katkı sunmaya devam edeceğini belirten Başkan Kurt, Fatih Mika’ya sanata kattığı değer ve üretkenliği için teşekkür etti. Başkan Kurt, yaptığı konuşmada şu ifadeler yer verdi:

"Türkiye’de 12 Mart, 12 Eylül gibi zamanlarda dışarda gezmekten utandığımız günler oluyordu. 15 Mart’tan sonra 18 Mart’tan itibaren de Türkiye’de yerel yönetici olup da dışarı da kalmak biraz utanç verici oluyor. Bir mücadele başladı. Farklı bir çizgi de, farklı bir kavganın içerisindeyiz. Bu ortamda galerimizin danışmanlarının bulup, keşfettiği bir sergiyi gezeceğiz. Sizinle çok özel ortak dostlarımızın da olması, beni ayrıca umutlandırdı. Hoş geldiniz. İyi bir sergi olacağını umuyorum. Eskişehirliler de uzun bir süre bu sergiyi izleyecek ve feyz alacak. Başarılarınızın devamını diliyorum."

"Ayakta kalmak için durmadan yeni konular bulmaya çalıştım"

Sergide değişik dönemlerimden 51 tane gravür olduğunu söyleyen Mika, "Bir tarzın içinde olmadım. Bir tarz oluşturmaya çalışmadım. Ayakta kalmak için durmadan yeni konular, yeni anlatım dilleri bulaya çalıştım. Umarım, sergimden memnun kalırsınız. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a, sanat danışmanlarına özellikle Hayri Esmer’e ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Kurt ve diğer katılımcılar, sergi alanını gezdi. Eserleri tek tek inceleyen Başkan Kurt, Mika’dan eserleri ile ilgili bilgi aldı. Mika’nın eserleri Eskişehirli sanatseverlerden tam not aldı.

20 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek

"Benim Adım Gravür" sergisi, 20 Mayıs 2025 tarihine kadar, her gün 10.00 - 18.00 saatleri arasında Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde ziyaret edilebilir. Gravürün zamansız sesine kulak vermek isteyen herkese açık olan bu sergi, görsel bir şölenin ötesinde, hafızaya ve sezgiye uzanan bir şiir gibi bir çağrı niteliğinde.