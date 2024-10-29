Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi’nde eğitimlere katılan çocuklar, eğlenceli ve görsel düşünme becerisini geliştiren yöntemler ile kolayca matematik öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin her yaştan bireyi matematiğin gerçek dünyası ile tanıştırmayı amaçlayan Matematik Evi, eğlenceli matematik öğrenme metotlarını öğrenciler ile buluşturmayı sürdürüyor. Merkezde kullanılan farklı metotlar, katılımcı çocuklara eğlenceli bir matematik serüveni sunuyor. Açıldığı günden bugüne kadar 13 bin 815 kişinin yararlandığı Matematik Evi güz dönemi kursları da 507 kişinin katılımıyla devam ediyor.

Matematiği kolayca öğreniyorlar

Zor bir ders olarak bilinen matematik, Matematik Evi’ndeki origami, sözsüz ispatlar, materyal destekli ispatlar ve mantık problemleri ile eğlenceli ve merak uyandıran bir hal alıyor. İlkokul ve Ortaokul seviyesindeki öğrencilere yönelik eğitimler, ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Güz dönemi kurslarına kayıt olan 84 öğrenci de Matematik Evi’nde kolayca matematik öğrenmenin keyfini yaşıyor.

Merak uyandırıyor

Zor bir ders olarak bilinen matematik, Japon Donguri yöntemi ile eğlenceli ve merak uyandıran bir hal alıyor. Hem çocuklar hem de yetişkinlere yönelik gerçekleştirilen güz dönemi Japon Donguri yöntemi ile matematik dersleri de 425 öğrenci ile sürüyor.Tepebaşı Belediyesi’nin yaş sınırlaması olmaksızın tüm vatandaşlara ücretsiz biçimde hizmet veren Matematik Evi, Bahçelievler Mahallesi Medeniyet Sokak No:10/1 adresinde bulunuyor.