Eyüpsultan Belediyesi, geleneksel Ramazan ruhunu modern dokunuşlarla buluşturuyor. Eyüp Musiki Vakfı’nda ESMEK kurs hocaları tarafından gerçekleştirilen halk müziği konserinde birbirinden güzel eserler seslendirildi.

Ramazan ayını sanatla buluşturan etkinliklerle renklendiren Eyüpsultan Belediyesi, "On bir ayın Eyüpsultanı’nda, bir melodi, bin huzur" sloganıyla Eyüpsultan’ın dört bir yanında tasavvuf ve müzik dünyasının sevilen isimleriyle dinletiler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Eyüp Musiki Vakfı’nda ESMEK kurs hocaları tarafından halk müziği konseri gerçekleştirildi. Konserde "Bülbülüm altın kafeste", "Uzun ince bir yoldayım", "Gesi bağları", "Güldaniyem", "Bahçede erik dalı" gibi halk müziğinin birbirinden güzel eserlerini seslendiren kurs hocaları, izleyenlere keyifli bir Ramazan akşamı yaşattı.

Fazıl Karagöz’le Türk sanat müziği dinletisi

Öte yandan, Eyüpsultan Camii Meydanı’nda igloda perküsyon sanatçısı Fazıl Karagöz tarafından Türk sanat müziğinin sevilen eserlerinden oluşan müzik dinletisi gerçekleştirildi.