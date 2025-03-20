Eyüpsultan’da yol kenarındaki UTV sürücüsü Muhammed Gürcan Koçak’a çarpıp kaçarak hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen ve 6 gün sonra yakalanan sanık Mahmut Yücedağ hakim karşısına çıktı. Sanık Yücedağ savunmasında, "Domuza vurdum diye düşündüm. 1 saat sonra tekrar dönüş yaptım neye vurduğuma bakmak için. Yola baktım hiçbir şey göremedim" ifadelerini kullandı. Sanığa tepki gösteren Muhammed Gürcan Koçak’ın ailesi "Aslan gibi çocuğa domuz benzetmesi yapıyor" dedi.

Eyüpsultan’da 22 Şubat 2025’te yol kenarındaki UTV sürücüsü Muhammed Gürcan Koçak’a (25) çarpıp kaçarak hayatını kaybetmesine neden olduğu ileri sürülen ve 6 gün sonra yakalanan sanık Mahmut Yücedağ’ın (56) yargılanmasına başlandı.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mahmut Yücedağ SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları ile Muhammed Gürcan Koçak’ın ailesi de katıldı.

"Domuza vurdum diye düşündüm"

Sanık Yücedağ savunmasında, "Ben şoförüm. Olay günü hava durumundan kar yağışı olacağını öğrendim. Dikkatli bir şekilde yolcumu almaya gittim. Havaalanından yolcumu gece saat 02.00 sıralarında aldım. Temkinli bir şekilde yolda ilerliyordum. İleriye giderken bir baktım ki ses geldi. Ses gelince durdum. Araçtan inmeden sağ aynadan baktım. Karanlıktı hiçbir şey göremedim. Domuza vurdum diye düşündüm. Aracın içindeki yolcularımı sakinleştirdim. Araba da vurduğumda fazla sarsılmadı. Yolcuları otele bıraktım. Yolcuları bıraktıktan sonra arabaya baktım. Aracın sağ ön tarafındaki sis lambaları ve çamurluk kırıktı. 1 saat sonra havalimanına tekrar dönüş yaptım neye vurduğuma bakmak için. Yola baktım hiçbir şey göremedim. Eve gittim. Eşime kaza yaptığımı anlattım ‘domuza vurdum galiba’ dedim. Ertesi gün havalimanına 3-4 sefer daha gittim. Baktım hiçbir şey göremedim. Aradan 6 gün geçti. Polis memurları beni aradı. Karakola giderek ifade verdim. Birine çarptığımı polislerden öğrendim" dedi.

Öte yandan sanığın savunmasına hayatını kaybeden Muhammed Gürcan Koçak’ın ailesi tepki göstererek, "Aslan gibi çocuğa domuz benzetmesi yapıyor" dedi.

"Gaza basıp hiç durmadan uzaklaştı"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ömer Aksu ise, "Olay gecesi kuzenim Muhammed Gürcan Koçak ile beraberdim. UTV aracımız arızalandı. Kenara çektik iyice. Çekici bekliyorduk. Kar yağışı hiç yoktu olay anında. Biz UTV’den dışarı çıktık. Araca bakıyorduk arıza neresinde diye. Gürcan UTV’nin ön kısmındaydı. Emniyet şeridinin bariyer kısmındaydı Gürcan. Yola yakın değildi. Birden araç geldi hızı en az 120-125’ti. Çarpar çarpmaz Gürcan bariyerlere doğru fırladı. Çarpan araç sendeledi. Sonra ben çarpan araca ‘ne yaptın sen’ diye bağırınca gaza basıp hiç durmadan uzaklaştı" şeklinde beyanda bulundu.

Ara kararını açıklayan hakim, sanık Mahmut Yücedağ’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 25 yaşındaki Muhammed Gürcan Koçak’ın olayın öncesinde arızalandığı için kullandığı UTV’ yi emniyet şeridinde park ettiği, Mahmut Yücedağ’ın kullandığı araç ile emniyet şeridinde bulunan Koçak’a çarptığı ve durmaksızın yola devam ettiği anlatıldı. Yücedağ’ın ifadesine de yer verilen iddianamede, hava şartlarından dolayı yolun karlı olması nedeniyle öndeki araçların bıraktığı lastik izlerini takip ederek emniyet şeridine yakın tarafta sağ şeritte sürüşe devam ettiğini, bu sırada bir şeye aracın sağ ön kısmı ile vurduğunu ancak daha önce bu güzergahı kullanırken domuz sürüsüne rastlaması ve olayın hemen öncesinde de aynı güzergahta domuz sürüsü görmüş olması nedeniyle domuza çarptığını düşünerek yola devam ettiğini söylediği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, sanığın aracın hız, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadığı, ayrıca trafik kazasına karışanların yetkililer gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılması kurallarını ihlal ettiği belirtildi. Olayın emniyet şeridinde yaşandığının aktarıldığı iddianamede, olayın hemen akabinde sanığın durmaksızın yola devam ettiği, olaydan 6 gün sonra yakalandığı, yolun şüpheli tarafından anlatıldığı gibi görüşü engelleyecek ölçüde karlı olmadığı da kaydedildi. Mahmut Yücedağ’ın ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.