Eyüpsultan’da annesini, babasını, anneannesini ve engelli kız kardeşini öldüren 17 yaşındaki B.Y.’nin komşuları konuştu. Komşular, ailenin ve şüphelinin sorunlarının olmadığını söyledi.

Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak’taki 3 katlı binada dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki B.Y., ailesi ile tartıştıktan sonra silahla annesini, babasını, anneannesini ve engelli kız kardeşini öldürmüş, olaydan sonra da kaçmıştı. Polis ekiplerince Bursa’da yakalanan B.Y., Üsküdar’da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğüne getirilmişti.

"Kendi hallerinde, kimseye bir zararları olmayan bir aileydi"

Olayı anlatan ailenin komşularından Osman Ümmet, "Komşumdu, tanıdığım bir aileydi. Kendi hallerinde, kimseye bir zararları olmayan bir aileydi. Kaç senedir birbirimizi tanıyorduk. Biz de şok halindeyiz. Kimse ile bir sıkıntısı yoktu, okula gider gelirdi. Hiç öyle bir sıkıntısı olduğunu duymadık. Saat 22.30 civarlarıydı. Biz o saatte evdeydik, misafirim vardı. Ambulans, arkasından polis ekipleri geldi" dedi.

"Bu bina aile binası gibiydi, çok iyi insanlardı"

Erdal Doğan ise, "Binadaki hiç kimse silah sesini duymadı. Biz silah sesini duymadık. Aile çok iyi insanlardı. Biz 10 yıldır komşuyuz. Bu bina aile binası gibiydi. İnsanlar çok iyi insanlardı. Herhangi bir sorunlarını duymadık. Çocuk öyle bir çocuk değildi. Çocuğun asla yanlış bir hareketini görmedik. Kimi görse hal, hatır sorardı. Çok iyi bir çocuktu. Ama neden oldu. Biz de bu duruma şaşırdık" şeklinde konuştu.

Gözaltına alınan şüpheli B.Y.’nin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.