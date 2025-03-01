İstanbul’un manevi başkenti Eyüpsultan, bu yıl Ramazan ayında bambaşka bir atmosfere bürünüyor. Eyüpsultan Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca 14 farklı noktada düzenlenecek 553 etkinlikte birbirinden değerli konuklar ağırlanırken, çocuk, yaşlı, genç her kesimden ilçe sakini Eyüpsultan’ın manevi atmosferinde bu mübarek ayın ruhunu yaşayacak.

Eyüpsultan, Osmanlı’dan günümüze uzanan köklü mirasıyla, Ramazan aylarında da ayrı bir anlam kazanıyor. Geleneksel Ramazan ruhunu modern dokunuşlarla buluşturan Eyüpsultan Belediyesi, ilçe genelinde hayata geçireceği birbirinden önemli etkinliklerle bu mübarek ayın manevi coşkusunu doruklara taşıyacak. 14 farklı noktada düzenlenecek 553 etkinlikle Eyüpsultan, bu yıl da Ramazan’ın ruhunu en güzel şekilde yaşamak isteyenlerin ilk adresi olacak.

14 farklı noktada birbirinden önemli etkinlikler ve konuklar

Bu kapsamda Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde ilçede bulunan hemşeri derneklerinin stantlarının yer alacağı ve her gün farklı bir derneğin iftar sofrasında buluşacağı Ramazan Çadırı düzenlenecek törenle açılacak. Öte yandan Eyüpsultan Meydanı’nda düzenlenecek atölyeler, çocuk etkinlikleri, dinletiler ve gösteriler Ramazan’ın ruhunu tüm yurttaşlara dolu dolu yaşatacak. Yine Eyüpsultan’da Ramazan’ın simge noktalarından Zal Mahmut Paşa Kültür Sanat Merkezi’nde açılan kitap dükkanlarında birbirinden önemli yazarların imza günlerinin yanı sıra çeşitli atölyeler düzenlenecek.

Bu yıl Ramazan’a özel ilk kez düzenlenecek etkinlikler arasında, çocukları oruçla tanıştırmayı amaçlayan ve teknede düzenlenecek olan "Tekne Orucu", ilçenin sokaklarını bir başka güzellikle aydınlatacak "Nûrlu Sokaklar" ve unutulmaya yüz tutmuş kıssahanlık geleneğini yaşatan "Kıssalarla Ramazan Sohbetleri" yer alacak.

Sağlık biriminden sağlıklı beslenme danışmanlığı

Ayrıca Eyüpsultan Belediyesi Sağlık Birimi, ilk kez bu Ramazan’da sağlıklı beslenme danışmanlığı verecek. Kadınlara özel Ramazan söyleşileri, iftar sonrası muhabbetleri, Eski İstanbul’da Ramazan Söyleşisi, Aile Akademisi Kursiyeri İftarı ve Fasıl Programı, Şiddetsiz İletişim ve Maneviyat semineri, Psikoloji seminerleri de ilk kez düzenlenecek etkinlikler olacak.

Çözüm Merkezi Ramazan boyunca Eyüpsultan Meydan’ında

Öte yandan Eyüpsultan Meydanı’na kurulan Eyüpsultan Belediyesi Çözüm Merkezi Ramazan ayı boyunca yurttaşlardan gelen talep ve önerileri dinleyecek, sorunlara çözüm üretecek. Cami ve türbe gezileriyle oluşturulan kutsal rotayla ise ilçede yaşayan kadınlar İstanbul Boğazı’nın manevi bekçilerini keşfe çıkacak.

İhtiyaç sahipleri Dayanışma Durağı’nda buluşacak

Caferpaşa Medresesi’nde kurulacak Dayanışma Durağı ile farklı odalarda yer alacak terzi, lostra, sağlık danışmanı, kuaför ve berber Ramazan ayı boyunca her gün ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek. Bu sayede ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi yurttaşlar Ramazan’ın dayanışma ruhuna uygun olarak bu hizmetlerden ücretsiz bir şekilde yaralanabilecek. Ayrıca Caferpaşa Medresesi’nde hafta içi çeşitli çocuk atölyeleri de düzenlenecek.

ESMEK’lerde Ramazan maneviyatı dolu dolu yaşanacak

Eyüpsultan Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda (ESMEK) Ramazan pidesi yapımı, lokum yapımı gibi çeşitli atölyelerin yanı sıra, iftar programları da yer alacak. Yine ESMEK’lerde kadınlara özel gerçekleştirilecek mukabele, söyleşi, sohbet programlarıyla Ramazan’ın maneviyatı dolu dolu yaşatılacak.

Reşadiye İftar Çadırı’nda Ramazan boyunca her gün Eyüpsultanlı yurttaşlara Kur’an-ı Kerim Tilaveti’nin ardından iftar yemeği verilecek. Bilgi Evleri’nde de çeşitli atölye ve etkinlikler öğrencileri bekliyor olacak.

Göktürk’te birbirinden güzel tiyatro gösterileri

Göktürk Kültür Sanat Merkezi her zaman olduğu gibi bu Ramazan’da da ilçe sakinlerini kültür sanata doyuracak. Birbirinden güzel tiyatro oyunları sahnelenecek ve birbirinden önemli isimlerin katılacağı söyleşiler Göktürklüler ile buluşacak.