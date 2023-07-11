Kilis’te PKK/YPG silahlı terör örgütüne yapılan operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, PKK/YPG bölücü terör örgütü adına Suriye’de faaliyet gösterdikten sonra yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen F.H. isimli PKK/YPG Silahlı Terör Örgütü şüphelisi Kilis Merkez’e bağlı bir köyde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.