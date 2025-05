Excalibur, oyun dünyasında yeni bir dönem başlatacak Excalibur G920 dizüstü bilgisayarını satışa çıkardı. Yapay zeka destekli RTX 5000 serisi ekran kartları ile desteklenen bilgisayarın 3ms tepki süresi, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı ve 500 NIT parlaklık özellikleriyle üst düzey oyun deneyimi sunduğu belirtildi.

Oyun ve güç bilgisayarı Excalibur, G920 modelini satışa sundu. Gelişmiş yapay zeka destekli DLSS 4 teknolojisine sahip RTX 5000 serisi ekran kartlarıyla donatılan Excalibur G920, oyun dünyasını üst düzey grafik performansıyla buluşturuyor. Ayrıca, 300Hz yenileme hızı ve 3ms tepki süresi ile oyuncuların her hamleye anında yanıt almasını sağlayarak, yoğun aksiyon sahnelerinde akıcılığı koruduğu ve rekabet avantajını artırdığı belirtildi.

Excalibur tarafından yapılan açıklamaya göre, Excalibur G920 dizüstü bilgisayar, 500 NIT parlaklık seviyesi ile aydınlık ortamlarda net görüntü sağlıyor. Yüzde 100 DCI-P3 renk gamı desteğiyle oyun ve tasarım süreçlerinde canlı ve doğru renk yansıması sunan cihaz, kesintisiz performans ve yüksek görsel kalite vadediyor.

Kesintisiz oyun ve içerik üretimi için donanım

Yapılan açıklamaya göre Intel’in en yeni işlemcilerinden 14. Nesil Intel i9 14900HX (24 Core), yüksek hız ve stabilite sağlayarak Excalibur G920’nin en zorlu görevlerde bile üstün performans göstermesine imkan tanıyor. NVIDIA GeForce RTX 5070TI, 5080 ve 5090 serisi ekran kartları ise gelişmiş grafik gücü sunarak üst düzey oyun ve içerik üretim deneyimini destekliyor. Nvidia G Sync ve AMD Free Sync teknolojileri, ekran ile ekran kartı arasındaki senkronizasyonu sağlayarak görüntüdeki bozulma ve takılmaları önlüyor. Ekran kartının maksimum yük altında ürettiği ısıyı belirleyen TDP değeri 175W’ı destekleyen Excalibur G920, 12V’luk 2 adet akıllı turbo fan ve 4 hava çıkışı ile uzun süreli kullanımda dahi düşük sıcaklık değerlerini koruyarak, performansın sürekliliğini sağlıyor. Ayrıca 64GB DDR5 RAM desteği ve Wi-Fi 7 ile ultra hız, düşük gecikmeli internet bağlantısı sunuyor ve yoğun oyun deneyimlerinde verimliliği artırıyor.

300Hz yenileme hızı ve 3ms tepki süresi ile kesintisiz heyecan

Excalibur G920, 16’’ 16:10 QHD LCD ekranı, 500 NIT parlaklık seviyesi, yüzde 100 DCI-P3 renk desteği ve 2.5K çözünürlüğü ile canlı ve detaylı görüntüler sunuyor. 300Hz yenileme hızı ve 3ms tepki süresi, oyuncuların her anı pürüzsüz ve kesintisiz deneyimle yaşamasını sağlarken, özellikle yoğun aksiyon sahnelerinde netlik ve akıcılığı artırıyor. Geniş renk gamı ve yüksek kontrast oranı sayesinde de oyunlardan grafik tasarım çalışmalarına kadar her kullanım senaryosunda üstün bir görüntü kalitesi sağlıyor. 2,5 kg hafifliği ve 27.9 mm inceliğiyle Excalibur G920, güçlü donanımına rağmen yüksek mobilite özelliğinden taviz vermiyor. Böylece kullanıcılar, yüksek performanslı bir oyun ve iş istasyonunu diledikleri her yere taşıyabiliyor.

Gelişmiş port seçenekleri ile üç ekrana kadar görüntü aktarımı

Gelişmiş bağlantı seçeneklerinin Excalibur G920’yi oyun, içerik üretimi ve profesyonel kullanım için çok yönlü bir cihaz haline getirdiği belirtildi. 1 adet RJ45 portu, 1 adet HDMI 2.1 portu, görüntü desteği sunan 1 adet DP 1.4 Type C portu ve 3 adet USB 3.2 Type A portu ile geniş bağlantı desteği sunan Excalibur G920, (hibrit modda) HDMI ve Type-C desteği ile toplamda üç ekrana kadar görüntü aktarımını mümkün kılıyor. Kullanıcı deneyimini artıran ek özellikler de dikkat çekiyor. Kişiselleştirilebilir RGB klavye, kullanıcılara kendi tarzlarını yansıtma imkanı sunuyor. Dolby Digital ses sistemi ise yüksek ses kalitesi ve üstün ses netliğiyle, oyunculara ve profesyonellere gelişmiş bir multimedya deneyimi sağlıyor.