Tuzla’da evlatları tarafından evlerinden çıkarılan yaşlı çiftin dramı, İhlas Haber Ajansı’nın gündeme taşıdığı haberle tüm Türkiye’yi harekete geçirdi. Hayırseverlerin desteğiyle yeni bir yuvaya kavuşan Aysel ve Sadık Toprak çifti, "Evlatlarımız sahip çıkmadı ama Türkiye sahip çıktı" diyerek yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Yıllar önce Pendik’te, kızı ve damadıyla birlikte aldıkları evde yaşamaya başlayan Aysel ve Sadık Toprak çifti, evin borcunun ödenmesinin ardından kızı ve damadı tarafından evden çıkarıldı. Günlerini cami avlusunda geçiren, akşamları ise oğullarının evine uyumak için giden yaşlı çift yaşadıkları çaresizliği, ‘Oğlumuzun evinde bir bardak suyu bile çekinerek alıyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Hayırseverler harekete geçti

İhlas Haber Ajansı’nın yaptığı haber kısa sürede yankı uyandırdı. Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar yardım için seferber oldu. Hayırsever bir iş adamı tarafından çift için yeni bir ev satın alındı. Derneklerin destekleriyle ev temizlendi, eşyalar yerleştirildi ve çiftin rahatça yaşayabileceği hale getirildi.

"Bizi çok mutlu ettiler"

Yeni evlerine kavuşan Aysel Toprak gözyaşları içinde, "İhlas Haber Ajansı’ndan Allah razı olsun. Bütün Türkiye’yi ayağa kaldırdılar. Bizi mutlu ettiler, Allah da onları mutlu etsin. Çok sevinçliyiz, çok teşekkür ederiz. Hepsinden Allah razı olsun. Diyecek söz bulamıyorum, çok mutluyum. Temizlediler, eşyaları getirdiler, yerleştirdiler. Rabbim bugünleri de gösterdi, hamdolsun" dedi.

"Dünyaya yeniden doğmuş gibi olduk"

Sadık Toprak ise yaşadıkları sevinci şu sözlerle anlattı: "Evlatlarımız sahip çıkmadı ama Türkiye sahip çıktı. Allah razı olsun. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Dünyaya yeniden doğmuş gibi olduk. Hayırseverlerden Allah razı olsun. Asansörümüz de var, hanım üç kez platinli diz ameliyatı oldu. Asansör olmasa çıkamazdı. Rabbim başımızı sokacak bir yuva nasip etti. Türkiye bambaşka bir yer. Hep sahip çıkıyor. Sevinçten konuşamıyoruz."