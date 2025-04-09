Afyonkarahisar’da 3’üncü katındaki evinin balkonundan düşen şahıs kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Dinar ilçesi İtfaiye Mahallesinde meydana geldi. Hava almak için 3.’ncü katındaki evinin balkonuna çıkan Mustafa K., dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşen Mustafa K., ağır yaralandı. Durumu fark eden çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mustafa K.’yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak şahıs burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı çalışma başlattı.